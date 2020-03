Mundo Uruguai fecha fronteiras com a Argentina

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

País registrou 21 novos casos de coronavírus em 24 horas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil? Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, determinou o fechamento de todas as fronteiras, terrestre, fluvial e aérea, com a Argentina a partir da 0h desta terça (17). Os cidadãos uruguaios e os estrangeiros residentes no país poderão entrar no país. Também está autorizada a entrada de mercadorias e ajuda humanitária. O país tem hoje 29 casos de infectados pelo novo coronavírus.

A decisão foi tomada após uma videoconferência realizada ontem e que contou com a participação dos presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e Uruguai.

Os postos de fronteira terrestre entre Brasil e Uruguai também foram fechados. Eles estão nas cidades brasileiras de Santana do Livramento (fronteira com Rivera, no Uruguai), Quaraí (com Artigas), Jaguarão (com Rio Branco), Barra do Quaraí (com Bella Unión), Chuí (com Chuy) e Aceguá (com Aceguá).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário