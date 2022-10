Geral Usuários do Twitter testam os limites da rede na era Elon Musk

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Musk, o homem mais rico do mundo, já se declarou um "absolutista da liberdade de expressão". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os usuários do Twitter não perderam tempo na última sexta-feira (28) e testaram os limites da liberdade de expressão na plataforma que agora está nas mãos do bilionário Elon Musk. Poucas horas após Musk assumir o controle da rede, vozes conservadoras comemoraram o que consideram ser a recuperação de seu direito de se expressar livremente.

Buck Sexton (@BuckSexton), um popular podcaster americano com mais de 800.000 seguidores no Twitter, escreveu: “Por sinal, acontece que os homens NÃO PODEM engravidar. Vamos lá, liberais”.

O tuíte, que gerou reações negativas e positivas, recebeu comentários como “verdade” e “este vai ser um grande dia”.

Alguns optaram por usar as mesmas palavras, mas com respostas irônicas: “Acontece que você NÃO PODE ter relações sexuais”, tuitou @sawthrewit.

Outro tópico popular foi referente às máscaras utilizadas durante a pandemia que, apesar de consideradas eficazes pela comunidade científica, revelaram-se um elemento de divisão política.

“Agora que podemos dizer a verdade aqui depois que Elon Musk assumiu oficialmente, vou dizer apenas: as máscaras não funcionam”, tuitou @ianmSC.

O tuíte gerou uma série de comentários de apoio, mas também a reação do lado oposto.

“Então, se você precisar de uma operação, parece uma boa ideia que a equipe médica não use máscaras? Já que elas não funcionam, certo?”, questionou @marynol51.

Musk, o homem mais rico do mundo, já se declarou um “absolutista da liberdade de expressão”. Após uma longa negociação que se arrastou por meses, ele concluiu a compra do Twitter na quinta-feira.

O chefe da Tesla e da SpaceX tuitou “que venham os bons tempos”, marcando o fim da compra da plataforma por USS 44 bilhões.

Musk já havia se manifestado a favor de diminuir a moderação de conteúdos nas redes sociais, algo que muitos consideram injusto.

Conselho dissolvido

O conselho que supervisionou o Twitter durante sua tumultuada compra por Elon Musk foi dissolvido, com o CEO da Tesla servindo agora como o único diretor da empresa de mídia social. Em documento junto à Securities and Exchange Commision (SEC, a CVM americana), o Twitter comunicou que os nove membros de seu ex-conselho não são mais diretores a partir da consumação da fusão de US$ 44 bilhões, que foi fechada na quinta-feira passada, após seis meses de dúvidas sobre o destino do acordo.

Musk sempre teve a intenção de assumir o cargo de diretor único sob os termos do acordo de fusão, de acordo com o documento.

Após o fechamento da compra, o novo proprietário da empresa imediatamente demitiu os principais executivos do Twitter, publicando horas depois que “o pássaro está liberado” em uma aparente referência à rede social, que tem um pássaro azul como logotipo.

A dissolução do conselho foi divulgada em um arquivamento de valores mobiliários mais amplo que especificou outras formalidades como parte do fechamento do negócio, incluindo o pagamento da dívida sob um contrato de crédito rotativo, um aviso de fechamento de ações e informando que cada ação emitida foi cancelada e convertida em direito de receber a contrapartida da fusão de $ 54,20 por ação.

De acordo com o arquivamento, cada prêmio baseado em ações pendentes foi cancelado e convertido no direito de receber dinheiro, com base em quanto foi adquirido na época. As informações são da agência de notícias AFP e da Dow Jones Newswires.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral