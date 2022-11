Geral Frio atípico marca o início de novembro no Brasil; há possibilidade de neve na Região Sul

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

No Sul, são previstos acumulados de chuvas entre 20 e 40 mm em grande parte da região. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O mês de novembro vai começar com frio intenso e atípico para esta época do ano em quatro regiões do Brasil, especialmente no Sul, com possibilidade de neve. A queda brusca das temperaturas ocorre devido à passagem de uma frente fria seguida de uma forte massa de ar de origem polar.

A forte frente fria que se formou sobre o Rio Grande do Sul, no fim de semana, provoca um fenômeno excepcional nos primeiros dias de novembro, com frio intenso e temperaturas negativas.

Conforme a Climatempo, o amanhecer desta terça-feira (1°) será bastante frio na região, com possibilidade de neve, chuva congelada e outras precipitações invernais sobre as áreas de Serra e Planalto de Santa Catarina, além da ocorrência de geada nas primeiras horas do dia no Rio Grande do Sul.

Na quarta e na quinta, há risco de geada nas serras gaúchas e catarinense e no extremo sul do Paraná. O frio deve persistir ao longo desta primeira semana do mês. A atuação do La Niña contribui para que mais frentes frias avancem pelo Sul do Brasil no decorrer da estação, acrescenta a Climatempo.

Além do Sudeste e do Sul do País, as baixas temperaturas também vão atingir o Centro-Oeste e parte do Norte do Brasil. Com o deslocamento da frente fria, Mato Grosso, Goiás, o centro-sul do Mato Grosso do Sul e o Amazonas também vão sentir os dias mais frios. Somente o Nordeste não será impactado pela frente fria.

Há possibilidade de neve entre o Planalto Sul Catarinense e a região dos Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, especialmente no Morro da Igreja (SC).

A massa de ar frio continuará se deslocando para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do País. O sul dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Amazonas também vão registrar baixas temperaturas, assim como todo o Rio de Janeiro.

Entre esta terça e o próximo dia 7, para a Região Sul, são previstos acumulados de chuvas entre 20 e 40 mm em grande parte da região, com destaque para áreas do sul do Paraná, onde há previsão de volumes de chuva significativos que podem ultrapassar 70 mm. Já no centro-sul do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina, os volumes de chuva previstos serão inferiores a 30 mm.

Este frio, fora de época, tem relação sim com o fenômeno La Niña (que atua pelo terceiro ano consecutivo no Brasil). É comum que as massas de ar frio sigam avançando pelo país durante a primavera, especialmente pelo leste da Região Sul e Sudeste do país. A atuação do La Niña contribui para que mais frentes frias avancem pelo Sul do Brasil no decorrer da estação. Nos últimos dias de outubro, tem uma forte queda da Oscilação Antártida, fazendo com que a circulação dos ventos na alta e médica atmosfera fique mais ondulada, com isto há maior troca de ar entre as regiões polares e tropicais no hemisfério Sul; fazendo com que o ar gelado das regiões polares, avancem mais sobre o país.

