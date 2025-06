Porto Alegre Vacina contra covid está disponível em Porto Alegre para todos os públicos prioritários

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Imunizante é gratuito, seguro e eficaz contra formas graves da doença. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Após o recebimento de nova remessa do governo federal, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre voltou a oferecer vacina contra covid para todos os públicos prioritários. O fármaco é gratuito, seguro e eficaz na proteção contra formas graves da doença transmitida pelo coronavírus. Conforme o grupo, o esquema de imunização e o endereço da unidade pode variar.

Dos 6 meses a 6 anos incompletos, são 16 endereços, com expediente até o fim da noite. Confira, a seguir:

– Posto Álvaro Difini – R. Álvaro Difini, 520 – Restinga (atendimento até as 22h).

– Posto Belém Novo – Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo (atendimento até as 22h).

– Posto Campo da Tuca – Rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958 – Bairro Partenon (atendimento até as 22h).

– Posto Chácara da Fumaça – Av. Estr. Martim Félix Berta, 2432 – Bairro Mário Quintana (atendimento até as 22h).

– Posto José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Bairro Restinga (atendimento até as 22h).

– Posto IAPI – Rua Três de Abril, 90 – Passo D’Areia (atendimento até as 22h).

– Posto Moab Caldas – Av. Moab Caldas, 400 – Bairro Santa Tereza (atendimento até as 22h).

– Posto Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana (atendimento até as 22h).

– Posto Morro Santana – Rua Marieta Menna Barreto, 210 – Bairro Protásio Alves (atendimento até as 22h).

– Posto Navegantes – Av. Presidente Franklin Roosevelt, 5 – Bairro São Geraldo (atendimento até as 22h).

– Posto Primeiro de Maio – Av. Professor Oscar Pereira, 6199 – Bairro Cascata (atendimento até as 22h).

– Posto Ramos – Rua K esquina Rua R C, S/N – Vila Nova Santa Rosa, Bairro Rubem Berta (atendimento até as 22h).

– Posto Santa Marta – Rua Capitão Montanha, 27 – Bairro Centro Histórico (atendimento até as 22h).

– Posto São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon (atendimento até as 22h).

– Posto Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza (atendimento até as 22h).

– Posto Assis Brasil – Av. Assis Brasil, 6615 – Sarandi (atendimento até as 22h).

Já os indivíduos dos 5 anos em diante são considerados prioritários para receber a dose anual ou semestral (intervalo mínimo de seis meses entre cada dose). Na lista estão indivíduos com 60 anos ou mais de idade (a cada 6 meses), imunocomprometidas (a cada 6 meses), gestantes (uma dose durante o período da gestação) e pessoas vivendo em instituições de longa permanência.

Completam a lista indígenas, quilombolas, puérperas não vacinadas na gestação, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e/ou comorbidade, detentos e funcionários de presídios, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Grupos prioritários na faixa dos 5 aos 11 anos

– Posto Moab Caldas – Av. Moab Caldas, 400 – Bairro Santa Tereza.

– Posto Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana.

– Posto São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon.

– Posto Assis Brasil – Av. Assis Brasil, 6615 – Bairro Sarandi.

– Posto José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Bairro Restinga.

– Posto Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza.

– Posto Bom Jesus – Rua Bom Jesus, 410 – Bairro Bom Jesus.

Grupos prioritários a partir dos 12 anos

– Posto Moab Caldas – Av. Moab Caldas, 400 – Bairro Santa Tereza.

– Posto Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana.

– Posto São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon.

– Posto Assis Brasil – Av. Assis Brasil, 6615 – Bairro Sarandi.

– Posto José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Bairro Restinga.

– Posto Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza.

– Posto Bom Jesus – Rua Bom Jesus, 410 – Bairro Bom Jesus.

(Marcello Campos)

