Também houve outras candidatas à vacina com novos resultados divulgados recentemente, como a do laboratório Moderna, que também garantiu que o seu imunizante possui uma taxa de eficácia de quase 95%.

Microchip

O nome de Bill Gates foi amplamente compartilhado no Twitter após anúncios de resultados de vacina. O bilionário fundador da Microsoft foi objeto de muitos falsos rumores durante a pandemia. Ele virou alvo devido a seu trabalho filantrópico em saúde pública e desenvolvimento de vacinas.

Uma das alegações mais compartilhadas (e que está circulando desde o início deste ano) é que a pandemia do coronavírus é uma cobertura para um plano de implantar microchips rastreáveis ​​em pessoas e que Gates está por trás de tudo.

Essa resposta levou a um artigo amplamente compartilhado, com o título: “Bill Gates usará implantes de microchip para combater o coronavírus”.

No entanto, a tecnologia não é um microchip e é mais parecida com uma tatuagem invisível. Ela ainda não foi implementado, não permitiria que pessoas fossem rastreadas e informações pessoais não seriam inseridas em um banco de dados, diz Ana Jaklenec, uma cientista envolvida no estudo.