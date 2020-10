O teste com idosos ocorreu após a empresa já ter comprovado a segurança entre os participantes de 18 a 55 anos. Só então os pesquisadores iniciaram os estudos da fase 1 com participantes mais velhos, inscritos entre 16 de abril e 12 de maio. Eles foram divididos em dois grupos: 56 a 70 anos e acima de 71 anos Os pacientes receberam duas doses, administradas com 28 dias de intervalo.

Uma escala de toxidade padrão foi usada para classificar as reações adversas, que foram consideradas leves ou moderadas. As reações mais comuns foram: dor de cabeça, fadiga, mialgia, calafrios e dor no local da injeção. Os sintomas ocorreram principalmente após a segunda imunização e surgiram no dia da vacinação ou um dia depois.

A coleta de amostras, bem como o monitoramento de eventos adversos, vão continuar até um ano após a última dose.

Para os pesquisadores, os dados sugerem que uma segunda dose da vacina é necessária para obter anticorpos neutralizantes em participantes com mais de 56 anos.

“Embora os tamanhos das amostras em nosso estudo fossem limitados, participantes mais velhos (incluindo aqueles que tinham 71 anos de idade ou mais) tiveram respostas imunológicas à vacina de mRNA-1273 um mês após a segunda dose”, diz o estudo.