A recomendação é que as pessoas que precisam fazer a dose 1 compareçam normalmente a um dos locais de vacinação. Foto: Cristine Rochol/PMPA

O ataque hacker aos sistemas de informação do Ministério da Saúde nesta sexta (10) impossibilitou o acesso a dados do ConecteSUS ou ao sistema de registro de doses das vacinas contra Covid-19 em todo o Brasil. O problema, no entanto, não provocou alteração na campanha de vacinação desta sexta em Porto Alegre.

A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que as pessoas que precisam fazer a dose 1 compareçam normalmente a um dos locais de vacinação. Aqueles que precisam receber a segunda dose ou a dose de reforço devem ir a um dos locais e apresentar a carteira de vacinação com o registro da primeira (ou segunda) dose da vacina.

“As doses serão anotadas, manualmente, em uma planilha e, posteriormente, inseridas no sistema de registro”, enfatiza o diretor da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter.

O gestor destaca, no entanto, que as pessoas com imunização incompleta e que não tiverem a carteira de vacina não receberão nenhuma dose. “Elas serão orientadas a buscar o documento ou retornar quando o sistema estiver funcionando”, resume Ritter.

De acordo com o Ministério da Saúde, a normalização do sistema pode acontecer ao longo do dia.

