Porto Alegre Vacinação contra gripe prossegue na Capital

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Campanha foi prorrogada em função das baixas coberturas em alguns públicos prioritários e alto estoque de vacinas. Foto: Alex Rocha/PMPA Campanha foi prorrogada em função das baixas coberturas em alguns públicos prioritários e alto estoque de vacinas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A campanha de vacinação contra a gripe, prevista para terminar na sexta-feira, 17, em Porto Alegre, foi prorrogada até que os estoques cheguem ao fim. Nesta segunda-feira, 20, as doses estão disponíveis à população em geral em mais de 100 postos de saúde (confira antes de sair de casa). Não há mais vacinas nas farmácias parceiras. A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) enfatiza a importância de procurar um dos locais de atendimento para garantir a imunização. O alerta é dirigido especialmente aos grupos prioritários que ainda registram baixa adesão, por estarem mais sujeitos a complicações após infecção pelo vírus influenza.

Conforme dados do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações), foram aplicadas 642.492 doses de vacina contra a gripe nos grupos prioritários desde o início da campanha nacional, em 23 de março, o que representa 89,85% da meta geral de 715 mil pessoas na Capital. Com a imunização estendida a outros públicos desde 15 de junho, foram vacinadas mais 70.180 pessoas até quinta-feira (16).

Prevista pelo Ministério da Saúde para terminar em 5 de junho, a campanha foi estendida até o dia 30 daquele mês. Em função das baixas coberturas vacinais de alguns públicos prioritários e ao grande quantitativo de vacinas nos postos, a SMS decidiu prorrogar o prazo para esta sexta-feira (17). Agora, a vacinação segue até o término dos estoques. Porto Alegre tem cerca de 100 mil doses disponíveis nos postos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre