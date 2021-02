Porto Alegre Vacinação em drive-thrus é antecipada e imunização começa nesta quarta

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

A aplicação da dose nos carros ocorrerá até sábado (13). (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

A Prefeitura de Porto Alegre antecipou o calendário de vacinação de idosos em drive-thrus e inicia nesta quarta-feira (10) em dois pontos da Capital, para pessoas com 90 anos ou mais. A partir de quinta-feira (11) começam a receber as doses pessoas com 87 anos ou mais e na sexta-feira, 12, com 85 anos ou mais.

Um dos espaços, montados especialmente para a ação nos veículos, será no estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), na rua Coronel Corte Real, 975, quase esquina com Ipiranga, das 8h às 17h. O acesso dos veículos será pela rua Dário Pederneiras, com saída pela rua Corte Real.

O outro ponto será no estacionamento do Hipermercado Big da Avenida Sertório (Avenida Sertório, 6.600), das 10 às 17h, e contará com o apoio do Exército Brasileiro nos quatros estandes de vacinação. A aplicação da dose nos carros ocorrerá até sábado, 13.

