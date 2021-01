Porto Alegre Vacinação em Porto Alegre começa nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Secretário Municipal de Saúde, Mauro Sparta, acompanha entrega do primeiro lote de vacinas da Covid-19. Foto: Alex Rocha/PMPA Secretário Municipal de Saúde, Mauro Sparta, acompanha entrega do primeiro lote de vacinas da Covid-19. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

As 51,6 mil doses da vacina Coronavac destinadas a Porto Alegre foram retiradas na manhã desta terça-feira (19), no Centro de Distribuição do Estado e levadas para o Núcleo de Imunizações do Município, na avenida Padre Cacique. O secretário Municipal de Saúde, Mauro Sparta, liderou a equipe da prefeitura e informou que a vacinação começaria já nesta tarde para os idosos em instituições de longa permanência.

Com as doses destinadas exclusivamente aos grupos prioritários neste momento, a prefeitura atuará com 19 equipes volantes para realizar a vacinação nas clínicas para idosos e também nas aldeias indígenas e junto aos quilombolas. Os profissionais da Saúde atuarão no esquema de vacinação com acompanhamento de viaturas das forças de segurança – Exército, Brigada Militar e Guarda Municipal.

“Como o governo do Estado armazenará os volumes para a segunda dose deste primeiro público, todas as cerca de 50 mil doses poderão ser aplicadas agora, ampliando a cobertura dos profissionais de saúde de linha de frente no combate à Covid-19”, informou Sparta. O secretário reforçou que, neste momento, não haverá aplicação nas Unidades de Saúde.

No caso dos profissionais de Saúde, o Município fará nesta tarde o fracionamento das doses para destinação aos hospitais. As próprias instituições ficarão responsáveis por aplicar as doses.

Quem são os primeiros 50 mil que serão vacinados na Capital:

Cerca de 40 mil profissionais de saúde que atuam em UTIs. A prefeitura destina as doses, e os hospitais realizam a imunização;

Cerca de 10 mil idosos em instituições de longa permanência;

Cerca de 500 indígenas e quilombolas (acima de 18 anos);

Nos dois últimos casos, as equipes da SMS irão aos locais vacinar.

