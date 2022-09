Economia Vai usar restituição do Imposto de Renda para pagar contas? Você não está só

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pesquisa revela que 2 em cada 3 pessoas usarão restituição do IR para pagar contas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Muita gente deve usar a restituição do Imposto de Renda para quitar o máximo de dívidas. A estimativa é de que a cada três brasileiros, dois vão usar o dinheiro para quitar dívidas.

Os dados são da fintech de recuperação de crédito Acordo Certo, ligada ao Grupo Boa Vista. A pesquisa também mostra que pagar as contas da casa (31%) e aplicar em investimentos (19%) estão entre os destinos prioritários da restituição.

A restituição do Imposto de Renda é a devolução do valor pago a mais ou a menos para a Receita Federal durante o ano anterior.

A quantidade de famílias brasileiras é muito alta e chega a 78%, segundo levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio). Dados do Grupo Boa Vista mostram que 40% dos consumidores aumentaram o volume de suas dívidas no primeiro semestre de 2022. Desses, 63% possuem três ou mais contas em atraso, com dívidas que partem da casa dos R$ 3 mil.

“A inflação corrói o poder de compra das pessoas, que precisam gastar mais com alimentação e ficam com menos dinheiro para pagar as conta”, diz Bruna Allemann, educadora financeira da Acordo Certo.

O dinheiro da restituição é muitíssimo bem-vindo para quem está no vermelho. E os especialistas aconselham que a primeira coisa a se fazer é priorizar as dívidas e se organizar.

“Dê prioridade para dívidas com recursos essenciais como água e luz. Além dos juros e multa pelo atraso da fatura, deixar de pagá-las acarreta em corte do fornecimento do serviço e nome do devedor é incluído nos serviços de proteção ao crédito”, diz Bruna.

E não pode esquecer do poço sem fundo que são as dívidas com cartões de crédito.

“Deixar de pagar a fatura do cartão de crédito é um dos principais complicadores da vida financeira, já que os juros do chamado rotativo são muito altos. Por isso, se possível, tente deixá-la em dia para não virar uma bola de neve”, alerta a especialista.

Para a minoria que está com suas contas no azul, a educadora financeira sugere pensar em investir o dinheiro.

“Neste caso, é importante estudar o mercado financeiro e entender qual é a melhor solução para o seu dinheiro. Ele pode ser investido tanto na renda fixa, como na renda variável, dependendo da sua necessidade”, finaliza ela.

Como consultar

A consulta da restituição do Imposto de Renda é feita pelo site da Receita Federal, em uma página específica. Basta inserir o CPF completo, sem colocar separadores entre os números, como pontos ou hífens. O ano da pesquisa já vem configurado automaticamente.

Em seguida, coloque a sua data de nascimento, também com a digitação apenas dos números. São dois algarismos para dia e mês e quatro para o ano. Por fim, aparecerá uma imagem com os caracteres de confirmação. Insira-os no campo determinado e clique no botão “Consultar”.

Assim que você inserir as informações, uma nova página vai abrir com a situação das declarações do IRPF do ano atual. Caso o envio esteja pendente, haverá a frase: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia