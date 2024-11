Política Valdemar afirma que trabalha para Bolsonaro ser o candidato do PL em 2026

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

"Ninguém tem a votação do Bolsonaro no País”, disse. Foto: Reprodução "Ninguém tem a votação do Bolsonaro no País”, disse. (Foto: Reprodução vídeo) Foto: Reprodução

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou em entrevista que o partido trabalha para derrubar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e que o ex-presidente será o candidato da sigla na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026. A fala ocorreu nessa segunda-feira (4).

“O Bolsonaro é o candidato. Vamos trabalhar para isso, para o Bolsonaro ser o candidato, porque ele é o dono dos votos. Ninguém tem a votação do Bolsonaro no País”, disse.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou a inelegibilidade do ex-presidente por oito anos, contados a partir das eleições de 2022. Ficou reconhecida a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada, com embaixadores estrangeiros.

Para o presidente da sigla, os resultados das eleições municipais deste ano – em que o PL foi apenas o 5° a eleger mais prefeitos, mas a legenda a receber mais votos – é um reflexo da popularidade do ex-mandatário.

Ainda segundo Valdemar, Tarcísio de Freitas vai se unir ao partido e disputar a reeleição em São Paulo. O governador não confirma a declaração.

“Não tenho dúvidas [de que irá se filiar]. Ele falou para mim que vinha para o PL. Sempre disse isso: eu nunca perguntei a ele. Ele marcou um jantar com o Rogério Marinho e me comunicou que iria ao PL. Quem sabe agora, depois das eleições…”, disse.

Bolsonaro endossou o desejo de ser candidato em 2026. A resposta de Bolsonaro foi dada após ele ser questionado sobre o cenário da direita e um possível apoio no próximo pleito. O ex-presidente disse vários nomes são apontados, mas somente ele teria chance de ser eleito.

“Tarcísio, Caiado, Zema…O Tarcísio é um baita gestor. Mas eu só falo depois de enterrado. Estou vivo. Com todo o respeito, chance só tenho eu, o resto não tem nome nacional. O candidato sou eu”, completou o ex-presidente.

Perseguição

Bolsonaro ainda classificou a inelegibilidade por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação como uma perseguição.

“O processo de abuso de poder político foi por ter me reunido com embaixadores antes do período eleitoral. Não ganhei um voto com isso. São injustiças, uma perseguição”, disse.

O ex-presidente acredita, ainda, que é possível que três integrantes da família estejam no Senado Federal a partir de 2027. Segundo ele, Flávio Bolsonaro será candidato à reeleição, enquanto Eduardo Bolsonaro foi lançado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao cargo. Já Michelle Bolsonaro “tem grande chance de se eleger” caso aceite o desafio de concorrer pelo Distrito Federal.

