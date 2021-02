Brasil Variante de Manaus do coronavírus é encontrada na cidade de São Paulo

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

Paciente infectado não esteve no Amazonas. Foto: Reprodução/Astrazeneca Paciente infectado não esteve no Amazonas. (Foto: Reprodução/Astrazeneca) Foto: Reprodução/Astrazeneca

A cidade de São Paulo registra um paciente infectado com a variante de Manaus do coronavírus, que tem maior transmissibilidade. Morador da capital paulista, ele não esteve no Amazonas, apresentou apenas sintomas leves de síndrome gripal e não necessitou de internação.

Segundo a prefeitura, desde o final do mês de janeiro, o Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em Pirituba, zona oeste da capital, vem sendo destinado ao tratamento da nova variante. No local, foram reservados 10 leitos totalmente isolados.

O Estado de São Paulo registrou no sábado (13) 56.191 óbitos e 1.911.411 casos confirmados durante toda a pandemia.

Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 1.659.062 pessoas estão recuperadas, sendo que 189.846 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI eram de 65,3% na Grande São Paulo e 66,5% no Estado. O número de pacientes internados era de 12.574, sendo 6.681 em enfermaria e 5.893 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 13h de sábado, quando os 645 municípios tinham pelo menos uma pessoa infectada, sendo 622 com um ou mais óbitos.

