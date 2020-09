Mundo Várias pessoas são esfaqueadas em Birmingham, no Reino Unido

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Polícia trata o caso como "incidente grave" e informa que há feridos, mas não precisa o número e nem a gravidade

Várias pessoas foram esfaqueadas no centro da cidade de Birmingham, no Reino Unido, e a polícia declarou um “incidente grave”, de acordo com a BBC. A polícia de West Midlands disse que foi chamada para relatos de um esfaqueamento por volta das 0h30 deste domingo (06).

Os policiais acrescentaram que uma série de outros esfaqueamentos foram relatados na área pouco depois e que pessoas ficaram feridas. As autoridades, porém, não detalharam o número e nem a gravidade dos ferimentos.

O prefeito de West Midlands, Andy Street, disse que os incidentes “parecem estar relacionados”, mas a motivação é desconhecida. Equipes de emergência fizeram o atendimento às vítimas no local, conhecido por ser uma região boêmia da cidade. Testemunhas ouvidas no local informam que o incidente teria começado com uma briga entre dois grupos que estavam na região, que gerou um tumulto generalizado.

