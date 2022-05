“Desde 2016, casos confirmados de varíola dos macacos ocorreram na República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Libéria, Nigéria, República do Congo e Serra Leoa e em chimpanzés cativos em Camarões. Muitos países com varíola endêmica carecem de experiência recente e conhecimento específico sobre a doença para detectar casos, tratar pacientes e impedir a propagação do vírus.”

“Melhorias específicas na capacidade de vigilância, diagnóstico laboratorial e medidas de controle de infecção são necessárias para lançar uma resposta eficiente.”

“Além disso, as lacunas no conhecimento sobre a epidemiologia e a ecologia do vírus precisam ser abordadas para projetar, recomendar e implementar as medidas de prevenção e controle necessárias.”

No surto atual, Grã-Bretanha, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Canadá estão entre os países com casos suspeitos ou já identificados. Ao todo, 22 países somam mais de 300 casos confirmados da doença, que se espalha, sobretudo na Europa, desde o começo de maio.

Os sintomas iniciais da varíola dos macacos incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Lesões na pele se desenvolvem primeiramente no rosto e depois se espalham para outras partes do corpo, incluindo os genitais. As lesões na pele parecem as da catapora ou da sífilis até formarem uma crosta, que depois cai.