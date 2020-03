Mundo Vaticano anuncia que celebrações da Semana Santa serão realizadas sem fiéis na Praça São Pedro

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Praça São Pedro vazia após ser fechada ao público. Foto: Divulgação/Vaticano Praça São Pedro vazia após ser fechada ao público. (Foto: Divulgação/Vaticano) Foto: Divulgação/Vaticano

A Prefeitura da Casa Pontifícia comunicou em seu site, que “devido à atual emergência sanitária internacional, todas as Celebrações Litúrgicas da Semana Santa serão realizadas sem a presença física dos fiéis”, e que até 12 de abril, as Audiências Gerais do Papa e o Angelus “estarão disponíveis apenas em transmissão ao vivo pelo Vatican News”.

No sábado, a Sala de Imprensa da Santa Sé havia anunciado que diante da situação criada com a propagação do coronavírus, o Santo Padre decidiu que a Santa Missa que celebra na Santa Marta às 7h da manhã, horário italiano, (6h em Portugal, 3h no horário de Brasília), continuará a ser transmitida ao vivo, também nesta semana.

“Para respeitar as regras que impõe a proibição de aglomerações para evitar a propagação do vírus Covid-19” – continuou o comunicado de imprensa – a oração do Angelus neste domingo e a Audiência Geral na quarta-feira, dia 18 de março, são transmitidas ao vivo pela televisão, também no site do Vatican News, e as imagens serão distribuídas pelo Vatican Media para as mídias que fizerem a solicitação, “para assim alcançar os fiéis de todo o mundo”.

