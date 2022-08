Tecnologia Veja as últimas novidades lançadas pelo Instagram

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Remix de fotos no Reels, captura de vídeo com as duas câmeras do celular, importação de áudio externo e possibilidade de fixar imagens no feed estão entre as novas funcionalidades. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Instagram lançou, na últimas semanas, mais uma série de funcionalidades para os usuários. Desta vez, a rede social decidiu concentrar as novidades na criação de Reels (vídeos). Entre as novas funções, estão o Remix de fotos, o Dual capture – recurso que possibilita gravar com as câmeras frontal e traseira do telefone ao mesmo tempo –, figurinhas (stickers) interativas e fixação de posts no feed.

Segundo a assessoria de imprensa do Instagram, todas as funcionalidades já estão disponíveis no Brasil.

Remix

As fotos são a base do Instagram, mas antes só era possível gravar um Reels Remix com outro vídeo. No entanto, a partir de agora os criadores poderão explorar ainda mais a sua criatividade e adicionar seu próprio toque nas publicações.

O Remix também ganhou novos layouts para experimentar, como a tela verde para aplicar o fundo que o usuário quiser e novas possibilidades para posicionar o Reel ao lado, abaixo ou depois do conteúdo que está sendo remixado.

Para utilizar o recurso, o usuário deve clicar no ícone de três pontos em uma imagem do feed para encontrar a opção “Remixar essa foto” entre as opções “Adicionar a favoritos” e “Sobre esta conta”.

Dual capture

O Instagram também adicionou o Dual capture, recurso que possibilita gravar com as câmeras frontal e traseira do telefone ao mesmo tempo, facilitando a edição e a captura. Essa novidade dá aos criadores a opção de gravar um conteúdo e também a sua reação ao mesmo tempo.

Para utilizar a função, o usuário deve seguir os seguintes passos:

– Depois de ligar a câmera, tocar no ícone da câmera, localizado no lado inferior esquerdo;

– O Instagram vai abrir uma segunda janela no lado direito superior da tela – é possível arrastar essa segunda janela pela tela antes de começar a gravação do Reel. Também é possível escolher qual das duas câmeras, a frontal ou a traseira, ocupará o primeiro plano da gravação;

– Iniciar a gravação tocando no botão de captura;

– Para interromper a gravação, também tocar no botão de captura ou no botão “Next”, na parte inferior direita da tela.

Reels de 90 segundos

A plataforma aumentou o tempo máximo de Reels para 90 segundos. A ampliação para 60 segundos já havia ocorrido no ano passado. No entanto, usuários pediram mais ainda mais tempo – uma medida considerada necessária para a publicação de conteúdos mais extensos.

A extensão deverá ser escolhida na tela de edição do Reels. Um círculo pontilhado com o número 15 em seu interior está localizado entre ícone da nota musical e do “1X”. Ao tocar nele, o usuário poderá escolher a duração do Reel: 15, 30, 60 ou 90 segundos.

Fixar posts do feed

Para fixar o conteúdo, o procedimento é o seguinte:

– Clicar no botão de três pontos da publicação desejada;

– Procurar por “Fixar no meu perfil”;

– Escolher até três conteúdos.

O conteúdo irá aparecer na primeira linha e terá um ícone branco de alfinete.

Figurinhas interativas

O Instagram agora permite a utilização de figurinhas (stickers) interativas no Reels para garantir mais interação entre o criador do conteúdo e o público. Estão liberadas figurinhas de enquetes, quiz, e barrinhas de emojis deslizantes.

Importação de áudios

A plataforma passou a possibilitar a importação de sons externos que poderão ser usados como trilha do Reel, contanto que não haja violação de direitos autorais.

Dessa forma, o usuário deixa de ficar restrito às músicas e efeitos sonoros fornecidos pelo próprio Instagram. Para ser usado, o áudio deverá estar na galeria do celular. O upload precisa ser feito no momento da edição do Reel.

