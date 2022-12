Tecnologia Veja como saber quais músicas você mais ouviu em 2022

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Principais serviços de streaming de músicas exibem as faixas, álbuns e os podcasts mais ouvidos pelos assinantes este ano. (Foto: Reprodução/Spotify)

As principais plataformas de streaming de áudio começaram a disponibilizar nesta semana a retrospectiva musical de seus usuários. Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube Music fornecem informações como artistas, músicas e podcasts mais ouvidos pela pessoa ao longo de 2022.

Algumas também entregam uma espécie de “retrato”, em que é possível ter mais detalhes do seu estilo musical e outras curiosidades. Veja a seguir como fazer em cada serviço.

Spotify

O “Spotify Wrapped 2022” mostra os gêneros musicais favoritos e um top 5 com as músicas, artistas e podcasts mais ouvidos. Também há o “Seu Dia em Áudio”, uma “história interativa que mostra como seu gosto musical variou ao longo do dia”. Veja como fazer:

— Ao abrir o app do Spotify, clique no banner “Sua Retrospectiva 2022 tá on”;

— O app irá gerar stories contendo detalhes do seu ano musical;

— É exibido um resumo das informações.

Deezer

O Deezer exibe as principais músicas reproduzidas, horas ouvidas, artistas favoritos e o seu “humor musical”. Os assinantes do serviço podem verificar a retrospectiva ao abrir o aplicativo e clicar no banner na página inicial ou:

— Acesse o site do MyDeezerYear (https://mydeezeryear.deezer.com/pt-BR);

— Clique no botão “Tô pronto (a)”;

— Faça login com o seu e-mail e senha;

— Por fim, confira as informações do seu ano musical em stories.

YouTube Music

Além das faixas e artistas mais tocados, o YouTube Music mostra a “Personalidade musical”, função que “captura sua vibração e estilo musical com base em seus hábitos”. Ainda são revelados os remixes e as apresentações ao vivo, que só estão no YouTube, e que você mais gostou ao longo do ano. Veja como fazer:

— Abra o app do YouTube Music e toque na sua foto, no canto superior direito;

— No menu, toque em “Sua Recap”;

— Toque no botão “Assista agora” e confira a sua retrospectiva;

— Por fim, uma playlist é gerada.

Apple Music

O serviço da Apple compartilha as músicas que marcam o seu ano, além de gêneros e artistas mais ouvidos.

— Abra o app “Música” e, no banner “Replay 2022 – Seu ano Musical”, toque em “Visite o site”;

— Você será redirecionado para uma página e, então, toque em “Começar”;

— Desça a página para obter informações detalhadas;

— Ou toque em “Retomar destaques” para visualizar um resumo em formato de stories.

— Ao final, todas as plataformas disponibilizam uma playlist com todas as faixas que você mais ouviu e permitem compartilhar o seu ano musical nas redes sociais.

