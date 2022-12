Tecnologia WhatsApp encerra suporte a quase 50 celulares na virada do ano

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

O grande problema com o fim do suporte do WhatsApp nestes celulares é exatamente a falta de futuras atualizações do sistema operacional. Foto: Reprodução O grande problema com o fim do suporte do WhatsApp nestes celulares é exatamente a falta de futuras atualizações do sistema operacional. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

De acordo com um relatório recente, o WhatsApp deixará de funcionar em pelo menos 49 celulares mais antigos a partir deste 31 de dezembro de 2022. A informação aponta que os aparelhos já possuem pelo menos oito anos de funcionamento, enquanto a lista inclui iPhones, modelos da Samsung, LG e outras marcas.

Dessa forma, o WhatsApp passaria a exigir uma versão mais recente dos sistemas operacionais Android e iOS. Atualmente, o aplicativo oferece suporte para dispositivos com iOS 12 ou posterior e Android 4.1 ou posterior (além do KaiOS 2.5.0).

Caso a informação seja confirmada, os usuários precisarão ter instalado o iOS 12.1 ou o Android 4.2 para que o WhatsApp funcione em seus smartphones.

O grande problema com o fim do suporte do WhatsApp nestes celulares é exatamente a falta de futuras atualizações do sistema operacional. Assim, para usar o aplicativo, o usuário precisará também trocar de aparelho por um mais recente.

Apple

iPhone 5 e iPhone 5C.

Samsung

Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy Ace 2, Galaxy S2, Galaxy S3 Mini e Galaxy Xcover 2.

LG

LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual e LG Optimus Nitro HD.

Sony

Sony Xperia Arc S, Sony Xperia Miro e Sony Xperia Neo L.

Huawei

Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate e Huawei Ascend P1.

Liberar espaço

Liberar espaço no celular pode ser uma tarefa desafiadora para alguns usuários, principalmente se isso envolver a exclusão de aplicativos. É sempre bom fazer uma limpa de tempos em tempos na memória interna do dispositivo, mas não é obrigatório apagar tudo de uma vez.

Prova disso é que você pode conseguir um espacinho extra sem precisar desinstalar apps, mesmo aqueles que você não costuma usar com frequência. Um dos modos mais simples é apagar as mensagens do WhatsApp.

O WhatsApp ajuda a manter contato com as pessoas, mas as mensagens podem ocupar bastante espaço no armazenamento do dispositivo. É uma boa ideia buscar e apagar conversas antigas para liberar espaço interno do celular sem apagar outros apps.

Para apagar uma mensagem no WhatsApp, abra a plataforma no celular ou computador, encontre a conversa que deseja apagar, toque e segure sobre a mensagem e selecione o ícone de lixeira para excluir definitivamente o conteúdo e conseguir mais espaço na memória do celular.

