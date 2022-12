Tecnologia Saiba o que mudou no WhatsApp em 2022

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Uma das novidades mais aguardadas foi oficializada em 2022: a reprodução acelerada de áudios. (Foto: Divulgação)

Em 2022, o WhatsApp fez grandes alterações no aplicativo e entregou novidades que muitas pessoas cobravam há muito tempo: reações em mensagens e a possibilidade de esconder o “online” de seus contatos agitaram a internet.

Mas também teve polêmica. O anúncio do lançamento do “WhatsApp Comunidades”, função que agrega grupos com milhares de pessoas gerou preocupação em um ano marcado pelas eleições. A empresa garantiu que não lançaria esse recurso antes de 2023. Relembre abaixo alguns dos principais recursos do WhatsApp lançados em 2022.

– Acelerar reprodução de áudios: Uma das novidades mais aguardadas, enfim, foi oficializada em 2022: a reprodução acelerada de áudios. A solução permitiu aumentar em 1,5x ou 2x a velocidade no app, para “driblar” os áudios gigantes.

O WhatsApp apresentou outras melhorias em áudios: Reprodução fora da conversa: permite ouvir a mensagem de voz mesmo sem que a conversa esteja aberta; Pausar/retomar a gravação: o aplicativo permite pausar uma gravação de áudio a qualquer momento e retomar em seguida; Visualização em forma de onda: mostra uma representação visual do som na mensagem; Prévia da gravação: permite ouvir as mensagens antes de enviar; Retomar a reprodução: quando estiver escutando uma mensagem e quiser pausá-la, é possível retomar do ponto onde foi interrompido.

– WhatsApp Comunidades: O WhatsApp Comunidades permite reunir vários grupos em um espaço compartilhado, para que administradores enviem mensagens/avisos a milhares de pessoas ao mesmo tempo.

O objetivo da ferramenta é atender pequenos grupos com o mesmo interesse, como escolas, membros de congregações religiosa, moradores de um mesmo condomínio ou até mesmo empresas.

Em maio, o WhatsApp respondeu ao Ministério Público Federal de São Paulo que a implementação da ferramenta não tinha data definida. Em ofício encaminhado por um grupo de advogados ao MPF-SP, a empresa disse que “decidiu implementar essa funcionalidade somente após eventual segundo turno das eleições de 2022”.

Depois, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo recomendou que a empresa lançasse o Comunidades apenas em janeiro de 2023.

Ainda não há data para o lançamento no Brasil.

– Reações em mensagens: Em abril, Mark Zuckerberg, presidente-executivo da Meta, anunciou que os usuários poderiam reagir a mensagens com emojis. O recurso chegou limitado só com algumas figurinhas. Mas, em seguida, ganhou suporte a quase 4 mil ícones.

Da mesma forma que as mensagens e as chamadas de áudio/vídeo, as reações são protegidas com criptografia de ponta a ponta. Isso significa que ninguém fora da conversa, nem mesmo o WhatsApp, podem ter acesso ao conteúdo.

– Chamada com até 32 pessoas: O pacote anunciado em abril também contemplava uma alteração no limite máximo de participantes em chamadas em grupos. A partir de 2022, os usuários começaram a fazer ligações com até 32 pessoas ao mesmo tempo.

Até então, a capacidade máxima para chamadas de voz era de 8 participantes. O WhatsApp também modificou o visual da tela para facilitar a conversa entre várias pessoas.

Saída silenciosa de grupos: Outra novidade que repercutiu em 2022 foi a de permitir uma “saída silenciosa” dos grupos. Ao optar por deixar um grupo, a configuração permite que você notifique apenas os administradores, evitando que sua saída apareça para todos os integrantes.

Essa ferramenta já entrou em funcionamento e não é preciso ativar nada para usá-la.

– Recuperar mensagens apagadas: No fim de 2022, o WhatsApp anunciou que os usuários podem desfazer a exclusão de mensagens no aplicativo. O recurso chega para ajudar pessoas que queriam apagar um conteúdo para todos em um grupo, mas que acabou tocando em “apagar para mim” por engano. Veja como usar: Depois de enviar uma mensagem, pressione o dedo nela e então toque em “Apagar”; Após tocar em “Apagar para mim” sem querer, toque em “Desfazer”; Feito isso, o texto voltará ao chat; Então, toque em “Apagar para todos”, caso queira excluir para todo mundo. As informações são do portal de notícias G1.

