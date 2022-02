Geral Veja como se inscrever no programa que facilita entrada nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Programa permite a entrada nos Estados Unidos de maneira rápida e facilitada, sem necessidade de passar pelas filas de imigração. (Foto: Marcello Camargo/Agência Brasil)

O governo federal informou que já está disponível para brasileiros o “Global Entry”, um programa que permite a entrada nos Estados Unidos de maneira rápida e facilitada, sem necessidade de passar pelas filas de imigração.

Essa medida não altera a exigência nem as regras para concessão de visto. Além disso, para aderir ao Global Entry, é necessário ter passaporte.

Para acessar o programa, os cidadãos brasileiros devem fazer a sua inscrição na plataforma Trusted Traveler Programs (TTP), no site “cbp.gov”, local onde informará os dados, obterá o valor para pagamento da taxa de inscrição de US$ 100 (R$ 525, na cotação atual) não reembolsáveis e, depois, marcará a entrevista presencial, obrigatória para entrar no país. Todo o processo pode levar até 90 dias. Veja a seguir o passo a passo para se inscrever no site.

– Etapa 1 – selecionar o programa Global Entry: A primeira tela para se inscrever no TTP apresenta 5 programas para o ingresso facilitado nos Estados Unidos, mas para os brasileiros, o plano que deve ser selecionado é o “Global Entry”.

Isso porque ele é o único que abrange cidadãos de outros países, além do Canadá e México, que estão indo aos Estados Unidos, seja por ar, terra ou mar.

Ainda assim, para quem tem dúvidas de qual plano aderir, o site traz um questionário, no qual você informa de onde é, quantas vezes viaja internacionalmente por ano e o sistema irá sugerir qual plano é mais adequado para você. Os planos têm validade de 5 anos.

– Etapa 2 – aceite os termos de uso: Como qualquer sistema hoje em dia, após preencher o formulário, irá aparecer um termo de uso, que é necessário ser aceito para continuar o processo.

– Etapa 3 – crie a sua conta no TTP: Nesta etapa, você cria um login, da mesma maneira que faz para criar uma rede social, por exemplo. Será necessário informar um e-mail, confirmar a conta e criar uma senha forte, com letras minúsculas e maiúsculas, números e caracteres especiais.

Também será solicitado um método de proteção de 2 fatores, sendo fornecidas diversas opções, desde o código por SMS a um dispositivo físico.

– Etapa 4 – preencha seus dados pessoais: Aqui são solicitados os dados, como nome completo, data de nascimento, país, estado, cidade, e-mail e telefone.

Também há o questionamento sobre o inscrito já ter enviado alguma aplicação anterior ou ter o plano de caminhoneiro.

Depois, é preciso confirmar todas as informações.

– Etapa 5 – determine a sua elegibilidade: Nesta etapa, é preciso informar se o solicitante é cidadão dos EUA. Caso a resposta seja negativa, é necessário dizer qual nacionalidade será usada para entrar no país, como a brasileira.

– Etapa 6 – informe novamente o plano escolhido: Nesta fase, é preciso selecionar novamente o plano Global Entry para seguir com a inscrição.

– Etapa 7 – confirme que você não possui nenhuma irregularidade: Após fornecer os dados anteriores, o site irá apresentar algumas ações que não podem ser cometidas ou terem sido feitas pelo solicitante do Global Entry. Por exemplo, ter mentido nos dados informados e ter sido acusado de algum crime.

– Etapa 8 – apresente algumas características pessoais: É preciso informar o gênero, a cor dos olhos, a altura e se já teve outros nomes anteriormente.

– Etapa 9 – tenha passaporte e CPF em mãos: Os únicos documentos de identificação solicitados nesta etapa são o passaporte e, no caso dos brasileiros, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

– Etapa 10 – vai dirigir? Aqui são solicitados os dados da habilitação, para quem possui.

Em seguida, também é preciso informar se irá registrar algum veículo no país. A informação é obrigatória para quem pretende atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos.

– Etapa 11 – onde você mora? A plataforma irá solicitar seu endereço desde 2017. Caso neste período você tenha morado em mais de um lugar, será preciso informar as habitações anteriores também.

– Etapa 12 – está trabalhando? De mesmo modo como o local onde mora, essa etapa exige informações desde 2017, portanto, pode ser necessário indicar mais de um emprego.

Além de dizer onde você trabalha, será preciso apresentar endereço e telefone da empresa.

– Etapa 13 – primeira vez nos Estados Unidos? Para a inscrição, é solicitado o seu histórico de viagens, considerando trajetos para os Estados Unidos, México e Canadá desde fevereiro de 2017.

– Etapa 14 – informações adicionais: Nesta etapa, é preciso responder a um rápido questionário. São perguntas sobre se o solicitante já cometeu algum crime em algum país ou foi pego violando leis de imigração.

– Etapa 15 – confirme seus dados: Por fim, basta revisar todas as informações, se estão corretas e confirmar o envio do formulário. Lembre-se que os dados precisarão ser comprovados na entrevista.

– O que acontece depois da inscrição? Depois de enviar a sua inscrição e pagar a taxa, os dados serão avaliados e, caso a solicitação seja aprovada, o sistema irá indicar para marcar uma entrevista, que será presencial com um funcionário da imigração dos Estados Unidos.

A entrevista é individual e pelo site do Global Entry é possível escolher o melhor endereço para o solicitante. Será necessário levar um passaporte válido e um documento de identificação, como carteira de motorista. As informações são do portal de notícias G1.

