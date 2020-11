O Apto, plataforma que conecta potenciais compradores de imóveis novos a construtoras e empreendimentos no Brasil, fechou uma parceria com o Grupo YMK, de negócios imobiliários, para vender imóveis novos para brasileiros que desejem morar nos Estados Unidos e em Portugal.

Atualmente, no site do Apto é possível encontrar empreendimentos nos EUA, nas cidades de Miami e Orlando, e em Portugal, nas cidades de Porto, Estoril e Miraflores.

Assim que o comprador escolhe conhecer alguma das unidades, a startup faz a ponte com o Grupo YMK que apresenta o imóvel e os valores, inicialmente de forma on-line.

Segundo os executivos das empresas, boa parte dos compradores de imóveis internacionais é de investidor, que não busca morar em outro país, mas sim conseguir renda e ganho de capital com os investimentos imobiliários em moeda forte.

Mas eles miram também o público que deseja morar fora. O número de brasileiros que estão morando em Portugal aumentou 43% em um ano, passando de 105.423 em 2018, para 150.854, em 2019. “Para Portugal a maior parte do público são pessoas com mais de 50 anos que obtiveram sucesso na carreira, e desejam maior tranquilidade, sem a barreira da língua”, afirma o presidente do Apto, Alex Frachetta.

De acordo com o presidente da YMK, Daniel Magalhães, o brasileiro gosta muito de Portugal não só pela proximidade com a língua, mas também por não ser um país tão caro, mesmo localizado na Europa.

“Existe a identidade do idioma, e também a receptividade dos portugueses, que conta muito. Mas, a verdade é que Portugal é uma porta de entrada para a Europa, por um valor de metro quadrado barato se comparado com outros países do continente. Isso torna o país muito atrativo”, explica Daniel. De acordo com ele, o brasileiro financia 50% do imóvel em Portugal por taxas de 1,5% ao ano, o que colabora para quem deseja morar ou investir fora do país.

Já nos Estados Unidos, Frachetta explica que o perfil é outro e que o acesso a oportunidades é determinante. “O brasileiro que busca ir para cidades americanas, como Orlando, são pessoas mais jovens, com filhos pequenos, mas que também já têm um objetivo traçado para suas carreiras. Percebemos que existe uma procura maior por segurança e estabilidade para quem deseja morar nos EUA”, afirma o presidente do Apto.

“Cerca de 95% dos compradores que desejam residir fora do país, precisam visitar in loco e, para isso, temos profissionais que falam português nessas cidades. Já com aqueles que desejam comprar o imóvel para investir, é o inverso: 99% não precisam visitar e procuram validar números, rentabilidade, idoneidade das construtoras, para seguir com a assinatura de contratos. Todos os contratos podem ser assinados de forma digital, e todo o processo de financiamento e assessoria é feita de forma completa”, explica Daniel Magalhães.