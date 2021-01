Esporte Veja quais jogadores da Série A do Brasileirão deixaram seus clubes ao fim de 2020

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

O Wellington, do Athletico PR, sai do clube pois chegou ao fim o seu contrato. (Foto: Divulgação/Athletico)

A temporada 2020 do futebol brasileiro, diferente do habitual, por conta da pandemia do novo coronavírus, não teve seu fim em dezembro. Em janeiro de 2021, ainda temos a disputa das fases decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores, e o Campeonato Brasileiro ainda tem onze rodadas a serem disputadas. Por conta disso, muitos jogadores que tinham vínculos até o fim de 2020 tiveram seus contratos renovados até o fim do Brasileirão, em fevereiro.

Em outros casos, seja por opção do clube ou do jogador, os vínculos foram encerrados mesmo em meio à disputa da reta final da temporada. Segue abaixo uma lista com todos os jogadores que deixaram os elencos profissionais dos clubes da primeira divisão nacional.

Athletico-PR: Wellington (volante) – Fim de contrato.

Atlético-GO: Nenhum jogador deixa o clube.

Atlético-MG: Nenhum jogador deixa o clube.

Bahia: Anderson (goleiro) – Fim de contrato; João Pedro (lateral) – Fim de contrato de empréstimo. Pertence ao Porto, de Portugal; Élber – Fim de contrato. Acertou com o Yokohama Marinos, do Japão.

Botafogo: Marcinho – Fim de contrato; Honda – Tinha contrato até fevereiro, mas optou por rescindir ao fim do ano.

Bragantino: Aderlan (lateral) – O contrato se encerrou no dia 28. Mas o clube e a assessoria do jogador falaram que já tinham acertado a renovação. Tá faltando só aparecer no BID.

Ceará: Nenhum jogador deixa o clube.

Corinthians: Sidcley (lateral) – Fim de contrato de empréstimo. Pertence ao Dinamo de Kiev; Boselli (atacante) – Fim de contrato; Renê Junior (volante) – Fim de contrato.

Coritiba: Wiliam Matheus (lateral) – Fim de contrato; Patrick Vieira (lateral) – Fim de contrato.

Flamengo: Pedro Rocha (atacante) – Fim de contrato de empréstimo. Pertence ao Spartak Moscou.

Fluminense: Dodi (volante) – Fim de contrato.

Fortaleza: Marlon (meio-campista) – Fim de contrato. Acertou com rival Ceará.

Goiás: Sandro (volante) – Fim de contrato; João Marcos (atacante) – Fim de contrato. Não aceitou renovar; Caju (lateral) – Fim de contrato de empréstimo. Pertence ao Braga, de Portugal; Daniel Bessa (meia) – Fim de contrato de empréstimo. Pertence ao Hellas Verona, da Itália; Henrique Almeida (atacante) – Fim de contrato; Lucão (zagueiro) – Fim de contrato; Juan Pintado (lateral) – Fim de contrato de empréstimo. Pertence ao Juventud, do Uruguai; Quevedo (atacante) – Fim de contrato.

Grêmio: Orejuela (lateral) – Fim de contrato de empréstimo. Grêmio negocia compra com o Cruzeiro e deve anunciar a qualquer momento.

Internacional: Andrés D’Alessandro (meia) – Fim de contrato; Damián Musto (volante) – Fim de contrato de empréstimo. Pertence ao Huesca, da Espanha.

Palmeiras: Nenhum jogador deixa o clube.

Santos: Nenhum jogador deixa o clube.

São Paulo: Nenhum jogador deixa o clube.

Sport: Lucas Mugni (meia) – Fim de contrato.

Vasco: Ribamar (atacante) – Fim de contrato de empréstimo. Pertence ao Pyramids, do Egito; Benítez (meia) – Fim de contrato de empréstimo. Pertence ao Estudiantes, da Argentina; Alexandre Melo (lateral) – Fim de contrato. Acertou com o Cuiabá; Felipe Bastos (volante) – Fim de contrato; Bruno Cosendey (volante) – Fim de contrato; Breno (zagueiro) – Fim de contrato; Ramon (lateral) – Fim de contrato; Rafael França (meia) – Fim de contrato.

