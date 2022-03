Esporte Saiba quem são os brasileiros na seleção da Itália, que está fora da Copa pela 2ª vez seguida

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Jorginho é o ítalo-brasileiro que mais vezes jogou pela Itália. (Foto: Reprodução/Twitter)

Pela segunda vez seguida, a tetracampeã mundial Itália não disputará a Copa do Mundo. Jogando em casa, a equipe sofreu um gol aos 47 do segundo tempo, perdeu por 1 a 0 e foi eliminada pela Macedônia do Norte na repescagem europeia para o torneio, que será disputado no Qatar, no final deste ano.

Com a eliminação, jogadores brasileiros naturalizados italianos também ficarão fora do mundial. Na última convocação, o técnico Roberto Mancini levou quatro jogadores nascidos no Brasil.

Jorginho é o brasileiro com mais jogos pela seleção da Itália. Ele entrou em campo pela Azzurra em 42 jogos, nos quais marcou cinco gols desde a sua estreia, em 2016. O volante nunca jogou profissionalmente no Brasil, tendo atuado apenas pelo juvenil do Brusque, antes de se mudar para a Itália, onde jogaria por Hellas Verona, Sambonifacese e Napoli, antes de se transferir para o Chelsea, em 2018.

Emerson Palmieri tem 25 partidas pela seleção italiana. Revelado pelo Santos, o lateral se transferiu para o Palermo em 2014, por empréstimo. Foi para a Roma no ano seguinte, onde ficaria até 2018, quando foi para o Chelsea. Atualmente, ele defende o Lyon, clube no qual atua desde 2021.

Revelado pelo Atlético-MG, o atacante João Pedro recebeu sua primeira convocação no início deste ano e fez sua estreia justamente contra a Macedônia, entrando no fim da partida. Mineiro de Ipatinga, ele foi revelado pelo Atlético-MG, mas se transferiu para o Palermo em 2010. Após rodar por outros clubes sem se firmar, retornou à Itália em 2014, para assinar com o Cagliari, onde atua até hoje.

Mais jovem entre os ítalo-brasileiros, o zagueiro Luiz Felipe também recebeu sua primeira chance nesta última convocação, mas não entrou em campo. Paulista de Colina, ele foi revelado pelo Ituano, onde atuou até 2016, antes de se transferir para a Lazio, onde atua até hoje.

