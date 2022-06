Geral Veja sete dicas da Serasa para você renegociar suas dívidas

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

Seja por condições financeiras ou esquecimento o importante é não deixar acumular as dívidas. (Foto: Reprodução)

A vida do adulto não é fácil, ainda mais a financeira em meio a pagamentos de conta de luz, água e cartão de crédito, pode ser natural deixar alguma conta passar. Afinal, quem nunca esqueceu de pagar uma conta que atire o primeiro boleto.

Seja por condições financeiras ou esquecimento o importante é não deixar acumular, mas o que fazer com a conta atrasada? Veja 7 dicas da Serasa de como renegociar suas dívidas.

– 1. Organização financeira: O primeiro passo é a organização. Faça uma planilha ou anote em um caderninho todos os gastos para ter uma visibilidade maior do orçamento.

– 2. Fluxo de caixa: Faça um fluxo de caixa com o dinheiro que entra por mês e separe por finalidade cada parte desse valor (contas fixas, lazer, educação etc.).

– 3. Corte no orçamento: Na falta de um fluxo de caixa consistente, avalie quais gastos podem ser cortados do orçamento.

– 4. Prioridade: Organize as contas por prioridade. As que tiverem juros mais altos devem ser pagas primeiro.

– 5. Linhas de crédito: Após entender qual valor de que você poderá dispor mensalmente para pagar suas contas, verifique nas instituições financeiras se você possui linhas de crédito com juros menores.

– 6. Acordo parcelado: No caso de acordo parcelado, lembre-se de pagar em dia todas as parcelas, para evitar que o nome fique sujo novamente.

– 7. Estratégia de negociação: Defina uma estratégia de negociação: Antes de fazer a negociação com o credor, pense nos argumentos que irá apresentar. E leve todos os documentos que vão comprovar sua capacidade de pagamento.

Renegociação

– Chegou o dia da renegociação, o que devo perguntar? Veja abaixo:

– Qual será o desconto em percentual sobre a dívida total?

– Se pagar à vista, posso ter um desconto maior?

– Se parcelar, quais serão os juros?

– Depois de pagar, em quanto tempo terei minha situação regularizada na Serasa?

– Quando pagar, vou receber uma carta de quitação?

Nome sujo

Confira abaixo como checar gratuitamente se está com nome sujo. Para as consultas por site ou aplicativos, é necessário um cadastro prévio.

Serasa

– Pelo site da Serasa;

– Pelo aplicativo para celular – disponível para download na Google Play e na Apple Store;

– Por telefone, pelo número 0800 591 1222.

Boa Vista SCPC

– Pelo site do Boa Vista SCPC;

– Pelo aplicativo para celular – disponível para download na Google Play e na Apple Store.

SPC Brasil

– Pelo site do SPC Brasil;

– Pelo aplicativo para celular – disponível para download na Google Play e na Apple Store.

Como limpar o nome?

Com o nome incluído em um cadastro de proteção ao crédito, o consumidor dificilmente conseguirá ter acesso a crédito no mercado. Portanto, uma vez com o nome sujo, é preciso regularizar a situação.

A primeira coisa a fazer é checar se a dívida é devida — se foi feito negócio com a empresa que negativou o nome ou se o pagamento, de fato, não foi efetuado.

Se a pessoa não fez nenhum contrato de acordo com a empresa que enviou seu CPF para o cadastro de restrição ao crédito, são grandes as chances de que ela tenha sido vítima de uma fraude, ou seja, alguém utilizou seus dados para ter acesso a crédito no mercado.

Neste caso, é preciso entrar em contato com a empresa para informar o ocorrido e solicitar a exclusão do cadastro. O consumidor também pode acionar órgãos de defesa ao consumidor, bem como entrar em contato diretamente com a gestora do banco de dados.

Ela também pode ingressar com uma ação judicial para pedir a regularização de seu cadastro e cobrar indenização por dano moral

Se a pessoa de fato fez negócio com a empresa responsável pela restrição de seu nome ao crédito, mas não reconhece a dívida por já tê-la pago, terá que comprovar o pagamento do débito. Para isso, deverá entrar em contato com a empresa, comunicar o pagamento e solicitar a exclusão de seu nome.

Quando a pessoa reconhece a dívida, no entanto, precisa negociar. Em caso de parcelamento da dívida, a retirada do CPF do cadastro deve ser feito logo após o pagamento da primeira parcela. As informações são do portal de notícias G1.

