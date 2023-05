Rio Grande do Sul Vendas do comércio gaúcho no Dia das Mães podem crescer até 5% na comparação com 2022

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Em meio a um cenário econômico de instabilidade, com juros em alta afetando o consumo, os comerciantes gaúchos deverão ter motivos para celebrar boas vendas no Dia das Mães de 2023. A data será celebrada no dia 14 de maio.

A expectativa da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul) é de um crescimento na comercialização de produtos destinados a presentear as mamães na ordem de 5% na comparação com 2022, o que pode representar um volume de vendas por volta de R$ 1,5 bilhão.

Segunda data mais importante do comércio no ano, o Dia das Mães é sempre muito aguardado pelos comerciantes. São muitos os segmentos que registram impacto positivo de vendas nessa data comemorativa. O forte apelo emocional mobiliza as pessoas a buscarem o presente ideal neste dia que é considerado o Natal do primeiro semestre.

“Tradicionalmente o Dia das Mães é uma data que traz resultados expressivos para o comércio. Vestuário, calçados, acessórios e artigos de perfumaria respondem pela maior fatia dos produtos adquiridos pelos consumidores para presentear as mamães. Também cresce a comercialização de artigos de utilidades domésticas e eletroeletrônicos. E, ainda, supermercados e restaurantes aumentam sua lucratividade com o tradicional almoço do Dia das Mães. Neste ano, o ticket médio com os presentes deve ficar em torno de R$ 200, com os gaúchos optando, em sua maioria, pelo pagamento à vista [dinheiro ou cartão de débito] de suas compras”, destaca o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente ressalta, ainda, que neste Dia das Mães o Rio Grande do Sul deve experimentar uma situação diferenciada em relação ao País, uma vez que, em nível nacional, a expectativa é que não exista incremento de vendas.

“Apesar das dificuldades das condições de consumo da população em geral, o nosso estado ainda registra um poder aquisitivo mais elevado do que muitas outras unidades federativas e isso contribui para impulsionar as vendas em uma data tão especial como essa. Ainda assim, é importante ressaltar a necessidade de se rever a atual política de juros altos para que o setor volte a ter um nível de atividade competitivo e atraente. Juros elevados se refletem de forma negativa na concessão de crédito e nos preços ao consumidor, trazendo preocupação aos comerciantes”, enfatiza Vitor Augusto Koch.

A FCDL-RS reforça aos lojistas a importância de planejarem com qualidade sua estratégia de vendas para obterem resultado positivo no Dia das Mães. A personalização do atendimento, conhecendo as necessidades e anseios dos clientes, a produção de vitrines com temas voltados às mamães, promoções especiais e formas de pagamento facilitadas ajudam a conquistar e fidelizar clientes. Vale lembrar que nesse 2023 segue crescendo a atitude dos consumidores em comprar os presentes com base no preço mais competitivo, sem se preocupar tanto com a marca do que adquirem.

