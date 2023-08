Política Vereador de Porto Alegre Alexandre Bobadra é cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ação foi proposta por três candidatos do PSL, que declararam terem sido prejudicados na eleição de 2020. Foto: Divulgação A ação foi proposta por três candidatos do PSL, que declararam terem sido prejudicados na eleição de 2020. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na sessão plenária desta terça-feira (15), a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) cassou o mandato do vereador de Porto Alegre Alexandre Bobadra.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), cassando o seu diploma, foi proposta por três candidatos do PSL, que declararam terem sido prejudicados na eleição de 2020.

Por maioria, cassaram o diploma de Alexandre Bobadra e declararam nulos os votos a ele atribuídos, devendo ser realizado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.

Eles acusavam Bobadra de ter cometido abuso de poder econômico, decorrente da concentração de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinado ao PSL, em prejuízo aos demais candidatos, e uso indevido dos meios de comunicação, relativo à concentração do tempo de propaganda eleitoral transmitida na televisão.

O recurso havia sido suspenso, após pedidos de vista do desembargador eleitoral Caetano Lo Pumo e, posteriormente, da desembargadora eleitoral Patrícia Oliveira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/vereador-de-porto-alegre-alexandre-bobadra-e-cassado-pelo-tribunal-regional-eleitoral-do-rio-grande-do-sul/

Vereador de Porto Alegre Alexandre Bobadra é cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

2023-08-15