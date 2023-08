Porto Alegre Vereadores instalam duas CPIs para investigar compras da Secretaria da Educação de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com funcionamento independente entre si, comissões iniciam trabalhos nesta segunda-feira. (Foto: Tonico Alvares/Arquivo CMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (7), serão instaladas na Câmara de Vereadores de Porto Alegre duas comissões parlamentares de inquérito (CPIs) para investigar compras da Secretaria Municipal da Educação (Smed). A primeira foi proposta por Idenir Cecchim (MDB) e tem início marcado para as 9h, ao passo que a segunda partiu de iniciativa de Mari Pimentel (Novo) e começará às 10h.

Ambas as sessões serão realizadas no Plenário do Legislativo da capital gaúcha, localizado no Centro Histórico. Dentre os primeiros objetivos das reuniões desta segunda-feira está a definição de aspectos como composição do colegiado e funcionamento dos trabalhos, sendo que as duas comissões são independentes entre si – inclusive na sistemática de atuação.

O prazo para conclusão é de quatro meses, prorrogáveis por mais dois. No foco das CPIs estão denúncias feitas pela imprensa gaúcha há mais de dois meses e que indicaram suposta irregularidade no âmbito da Smed.

Principal problema: a constatação da existência de grande quantidade de livros didáticos adquiridos mas não aproveitados por escolas da rede municipal. O mesmo teria ocorrido com equipamentos eletrônicos e de laboratório.

Milhares de unidades ds publicações estavam guardadas em depósitos da prefeitura ou nas próprias instituições de ensino. A repercussão negativa do caso motivou a troca do titular da Secretaria, dentre outras medidas admininistrativas. Isso incluiu a realização de auditoria por parte da prefeitura.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/vereadores-instalam-duas-cpis-para-investigar-compras-da-secretaria-da-educacao-de-porto-alegre/

Vereadores instalam duas CPIs para investigar compras da Secretaria da Educação de Porto Alegre

2023-08-06