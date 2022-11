Fórmula 1 Verstappen vence GP de Abu Dhabi e Leclerc é vice-campeão da Fórmula 1

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Bicampeão da RBR fecha o ano com 15 vitórias, recorde absoluto em uma única temporada. (Foto: Getty Images)

O atual campeonato da F1 terminou neste domingo (20) do GP de Abu Dhabi com a já esperada vitória de Max Verstappen, selando com louvor um ano dominante do bicampeão e pole position da etapa. Max liderou a prova de ponta a ponta, faturando sua 15ª conquista da temporada – recorde histórico na categoria. Em segundo lugar veio Charles Leclerc, que superou Sergio Pérez na briga pelo vice-campeonato de 2022 aproveitando um erro de estratégia da RBR com o mexicano.

A corrida marcou também as despedidas de Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e Nicholas Latifi – que não tiveram seus contratos com McLaren, Haas e Williams renovados -, e o tetracampeão Sebastian Vettel. O GP de Abu Dhabi foi o GP de número 299 do alemão, que cruzou a linha de chegada em décimo, disputando com Ricciardo na volta final.

A RBR já havia levado o pentacampeonato de construtores nos EUA. O vice de pilotos foi perdido para a Ferrari, que não tinha um piloto como o segundo melhor do Mundial desde Vettel em 2018. A escuderia ainda garantiu seu vice de construtores, com 39 pontos a mais que a Mercedes. Alpine sagrou-se a “melhor do resto”, ocupando a quarta colocação vencendo a batalha contra a McLaren.

Vettel perdeu o 11º lugar no Mundial de pilotos para Ricciardo, com ambos empatados em 37 pontos. De igual modo, a Aston Martin não conseguiu superar a Alfa Romeo pelo sexto lugar no campeonato de construtores, também empatadas em 55 pontos.

A Mercedes, que celebrou a largada de número 200 com Hamilton na equipe, começou a prova com problemas; primeiro, um toque de Carlos Sainz no heptacampeão. Depois, um erro do próprio time no pit stop de George Russell, que perdeu tempo e ainda foi punido por quase atingir Lando Norris no pit lane. O heptacampeão acabou tendo problemas no monoposto e abandonou na volta 56/58.

Enquanto boa parte do grid abriu a janela de pit stops entre as voltas 15 a 20, o líder Verstappen se manteve na pista por mais tempo sucedido por Leclerc, que ganhou a vice-liderança da disputa após a troca de pneus e um erro de Pérez. Este, porém, conseguiu se recuperar e retornar ao terceiro posto.

O bicampeão se queixou de desgaste nos pneus dianteiros e visitou os boxes no 21º giro. Assim como os rivais, trocou os pneus médios pelos duros numa parada lenta de 3s4. Na volta seguinte, foi a vez de Leclerc, repetindo a estratégia do rival e devolvendo à dupla da RBR as primeiras colocações.

Mas a segunda parada de Pérez – único no top 3 a fazê-lo duas vezes – acabou prejudicando o mexicano, que perdeu muito tempo atrás da dupla e de Hamilton.

A prova teve apenas um incidente, envolvendo Schumacher e Latifi na volta 39. O contato rendeu 5s de punição ao alemão, mas não chegou a paralisar a disputa. O canadense se retirou da prova. Fernando Alonso, que se despede da Alpine rumo à Aston Martin, também abandonou – com um vazamento hidráulico.

