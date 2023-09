Acontece Viação Ouro e Prata implementa tecnologia de internet única no Brasil

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

A empresa está agora introduzindo a internet via satélite, batizada de OPCONECTA, que tem disponibilidade durante 100% da viagem Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Viação Ouro e Prata, empresa de transporte rodoviário, continua inovando e lança uma tecnologia revolucionária em seus ônibus. Conhecida por oferecer serviços de qualidade e conforto aos passageiros, a empresa está agora introduzindo a internet via satélite, batizada de OPCONECTA, que tem disponibilidade durante 100% da viagem.

O lançamento oficial deste serviço ocorreu neste mês de setembro e representa um marco importante no setor de transporte rodoviário, elevando o nível de conforto e conectividade para os passageiros que escolhem a Viação Ouro e Prata para suas viagens.

Esta inovação reforça o compromisso da Viação Ouro e Prata em proporcionar aos seus clientes uma experiência de viagem de alta qualidade. Com a internet via satélite OPCONECTA, os passageiros poderão acessar suas redes sociais, e-mails, trabalhar remotamente, assistir a filmes e muito mais, sem preocupações com a perda de sinal durante a viagem.

“A tecnologia reforça o compromisso da Viação Ouro e Prata em proporcionar aos seus clientes uma experiência de viagem de alta qualidade. Além de outros pontos fundamentais como conforto e segurança para todos os viajantes, seja por pequenas, médias ou longas viagens, reforçamos nosso compromisso diário com todos que utilizam nossos serviços”, comenta Carlos Bernaud, Diretor de Operações da Ouro e Prata.

O investimento e a implantação da Viação Ouro e Prata no OPCONECTA começou a ser estudada há 03 anos e envolveu diversas áreas e empresas exatamente pela complexidade em atender áreas sem sinal que impossibilitam a conectividade. Estes passos reafirmam o compromisso da empresa com a satisfação do cliente, que está ansiosa para continuar inovando no setor de transporte rodoviário.

“Fizemos diversos testes antes da implementação, exatamente para que os passageiros tenham a melhor experiência durante as viagens. Notamos que a velocidade da OPCONECTA consegue atingir até 220 MB/s. Isto representa mais de 200 colaboradores trabalhando em uma empresa, ou a possibilidade de assistir 300 vídeos simultâneos, por exemplo”, explica Luzandro Tietbohl, Gerente de TI da Ouro e Prata.

A empresa está empenhada em implementar a internet via satélite OPCONECTA em metade de sua frota atual nos próximos três meses, demonstrando seu compromisso em melhorar a experiência de seus clientes. Os passageiros poderão facilmente identificar se o serviço está disponível em um determinado ônibus por meio de um adesivo distintivo. Para obter mais detalhes sobre a tecnologia e as linhas que a oferecem, basta visitar o site oficial da Viação Ouro

