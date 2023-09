Porto Alegre Travessia por catamarã é suspensa por causa da alta no nível do Guaíba

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Empresa que opera o serviço mencionou dificuldades para o embarque na cidade vizinha a Porto Alegre. (Foto: Divulgação/Catsul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O transporte fluvial de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba por meio do catamarã está suspenso por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (26), até a melhora das condições climáticas. Conforme a empresa Catsul, responsável pelo serviço, o motivo são dificuldades causadas ao embarque na cidade-vizinha à capital gaúcha.

A operadora – ligada ao grupo Ouro e Prata – ressalta que “o elevado nível das águas e a permanência do vento leste, ocasionando a formação de ondas que alcançam a plataforma da estação hidroviária de Guaíba [no Centro]”. Menciona, ainda, que a medida foi reforçada pela previsão meteorológica de que o nível das águas suba ainda mais.

Em dias úteis, o veículo náutico realiza 14 viagens com partida em Guaíba – a primeira com partida às 6h20min e a última às 20h. O trajeto inverso tem o mesmo número de embarques, entre 5h50min e 19h30min – o preço da passagem é de R$ 15

A travessia dura, em média, meia hora, o que representa uma economia de tempo na comparação com a opção rodoviária (ônibus ou carro), sobretudo nos horários de pico. Ainda de acordo com informações da Catsul, a cada dia o transporte é utilizado por cerca de 2,3 mil pessoas, a trabalho ou passeio. Mais informações podem ser obtidas no site catsul.com.br.

Cais Embarcadero

Complexo de serviços de gastronomia e entretenimento localizado na orla do Centro Histórico de Porto Alegre, o Cais Embarcadero também permanecerá fechado ao menos até a quarta-feira (27). A medida foi orientada pela Defesa Civil municipal, devido ao alerta para risco de inundações pela água do Guaíba, devido à ação da chuva e do vento.

O espaço fica próximo a uma oito das comportas do sistema de contenção de cheias. Quase todos os dispositivos foram acionados entre a tarde e a noite desta segunda-feira (25), quando a régua instalada na área do cais indicava 2 metros e 74 centímetros no nível da água – bastam mais 26 centímetros para que ocorra um transbordo.

De acordo com a empresa Metsul Meteorologia (metsul.com), trata-se do terceiro maior índice medido na cidade desde a grande enchente de 1941. Em segundo lugar no ranking histórico aparece a cota de 3,13 metros constatada em 1967 e os 2,97 metros verificados pela MetSul em outubro de 2015.

“Porto Alegre enfrenta o setembro mais chuvoso de sua história”, salienta a Metsul, citando 1926 o pior ano anterior nesse item. Sobre a previsão climática, a empresa faz uma ressalva:

“Chove até parte de quarta-feira. A chuva forte causa um aumento de curta duração no nível da água, mas que não se sustenta. O que determina so nível continuará alto é principalmente a vazão de rios”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/travessia-do-guaiba-por-catamara-e-suspensa-por-causa-da-alta-no-nivel-do-guaiba/

Travessia por catamarã é suspensa por causa da alta no nível do Guaíba

2023-09-25