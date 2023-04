Política Viagem de Lula à China é confirmada para o dia 10 deste mês

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

Lula disse que está "plenamente recuperado" da pneumonia que provocou o adiamento da sua viagem ao país asiático Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula disse que está "plenamente recuperado" da pneumonia que provocou o adiamento da sua viagem ao país asiático. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O Palácio do Planalto confirmou para o dia 10 deste mês a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. A ida do petista ao país asiático foi adiada depois do diagnóstico de uma pneumonia leve.

Por conta da doença, o presidente permaneceu em repouso no Palácio da Alvorada nos últimos dias. Em uma postagem nas redes sociais na noite de sexta-feira (31), Lula disse que está “plenamente recuperado” e prometeu retomar a agenda de trabalho no Palácio do Planalto.

Os detalhes da viagem à China ainda serão divulgados pelo governo, mas o presidente deve seguir um roteiro similar ao que já estava previsto, tendo como principais eventos diplomáticos reuniões com o presidente chinês Xi Jinping, com o primeiro-ministro Li Qiang e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji. Esses encontros ocorrerão em Pequim.

Lula também deve cumprir agendas em Xangai, um dos principais centros econômicos da China. A previsão do Ministério das Relações Exteriores é de que pelo menos 20 acordos comerciais sejam assinados durante a visita.

