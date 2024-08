Geral Viagem de Putin ao Azerbaijão ressuscita teoria de uso de sósias pelo presidente russo

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A teoria de que o presidente da Rússia usa sósias em eventos no país e no exterior volta e meia volta com força nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A teoria de que o presidente da Rússia usa sósias em eventos no país e no exterior volta e meia volta com força nas redes sociais. Desta vez, as suspeitas se acenderam na web após Vladimir Putin (ou não seria ele?) visitar Baku (Azerbaijão), entre 18 e 19 de agosto, para costurar um acordo entre o país e a Armênia e pôr fim a um conflito fronteiriço.

Internautas, porém notaram que há “um problema” com o rosto de Putin em comparação ao registros de uma reunião que ele teve com o Conselho de Segurança da Rússia poucos dias antes.

Entre eles está Anton Herashchenko, um ex-assessor do governo da Ucrânia, que está convencido de que Putin usou um dublê de corpo em Baku.

Herashchenko e outros usuários de redes sociais destacaram que as maçãs do rosto do “Putin” de Baku não bate com as do líder de Moscou.

Ao descer do avião na capital da ex-república soviética, Putin parece “ter feito uma cirurgia nas maçãs do rosto”, pois elas parecem bem mais volumosas, uma diferença visível em relação a apenas alguns dias antes.

Porém, horas depois, em encontro com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, as maçãs do rosto saltadas de Putin “simplesmente desapareceram”.

Alguns defensores da teoria do uso de sósias afirmam que russos selecionados pelo Kremlin chegaram a passar por cirurgia plástica para ficar ainda mais parecidos com Putin.

Decreto

Em outra frente, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto ordenando a concessão facilitada e acelerada de vistos de residência permanente na Rússia para pessoas que queiram escapar de “valores liberais” do Ocidente e que queiram compartilhar dos “valores tradicionais” do país.

Pelo texto, aqueles que queiram se mudar para a Rússia como parte desse programa terão de apresentar uma declaração na qual rejeitam políticas adotadas em seus países de origem que “visem impor ideais neoliberais destrutivos às pessoas, que vão contra os valores espirituais e morais tradicionais russos”.

Esse conjunto de valores está descrito em extensos documentos oficiais e abrangem desde o casamento — descrito sempre como entre um homem e uma mulher — até a educação patriótica e a exaltação de símbolos nacionais. Nos últimos anos, o governo aprovou uma série de pautas de viés conservador, como as leis contra a população LGBT+, e tem incentivado sua promoção no cenário externo, com o apoio de lideranças aliadas, como o premiê húngaro, Viktor Orbán.

Hoje, a pessoa que queira se mudar temporariamente para a Rússia precisa apresentar uma série de documentos, incluindo exames médicos, certificado de antecedentes criminais e declarações de que fala o idioma russo e que tem conhecimentos sobre a História e o sistema legal — pelo novo decreto, os pedidos feitos dentro da nova regra ficam isentos da comprovação dos conhecimentos específicos. A emissão dos vistos aos que buscam os “valores tradicionais russos” começa em setembro.

A proposta de ampliar a concessão de vistos de residência a quem compartilha da visão de mundo promovida por Putin foi apresentada ao presidente por uma estudante italiana, Irene Cecchini, em fevereiro, durante um evento em Moscou. Ainda segundo o decreto, a Chancelaria russa apresentará, em breve, uma lista com os países “hostis” ao ideário conservador defendido pelo Kremlin. As informações são dos jornais Extra e O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/viagem-de-putin-ao-azerbaijao-ressuscita-teoria-de-uso-de-sosias-pelo-presidente-russo/

Viagem de Putin ao Azerbaijão ressuscita teoria de uso de sósias pelo presidente russo

2024-08-21