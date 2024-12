Colunistas Vice-presidente da Assembleia, Paparico Bacchi na entrega da escultura “Heróis Voluntários”: “reconhecimento e agradecimento”

Inauguração do monumento aos voluntários que atuaram na enchente reuniu autoridades em Porto Alegre. Foto: Emerson Heitor Carniel/Divulgação/ALRS Inauguração do monumento aos voluntários que atuaram na enchente reuniu autoridades em Porto Alegre. (Foto: Emerson Heitor Carniel/Divulgação/ALRS) Foto: Emerson Heitor Carniel/Divulgação/ALRS

A escultura em homenagem aos “heróis voluntários” que atuaram durante a enchente de maio de 2024 no Estado foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (11), na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. Representando o legislativo gaúcho, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paparico Bacchi, destacou que “esta obra, com o passar dos anos e dos séculos, será uma das mais importantes do Rio Grande do Sul, porque vai retratar uma catástrofe que fez com que o mundo inteiro olhasse para o povo gaúcho. E a escultura também servirá de fonte de pesquisa sobre este momento difícil que vivemos aqui. Em nome do Parlamento gaúcho, o nosso reconhecimento e parabéns a todos os homens e mulheres voluntários”.

Iniciativa

Também estiveram presentes no evento, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Suzana Vellinho Englert, representando o Governo do Estado do RS, a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, além dos deputados estaduais, Rodrigo Lorenzoni e Elizandro Sabino, membros de entidades e grupos de voluntários. A iniciativa da construção da obra partiu da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) e da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

Segundo o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, a obra é um símbolo da nossa capacidade de superação, fraternidade e união do povo brasileiro.

“Depois de toda a tragédia e a dor de maio, sentimos a necessidade de reconhecer numa obra, registrar na história, tudo aquilo que a gente passou, mas também de dizer muito obrigado aos heróis voluntários que arriscaram a vida para salvar desconhecidos. Agradecer aos milhões de brasileiros que estenderam a mão e aos servidores públicos que vieram de outros estados que mandaram aeronaves, motos náuticas e embarcações. Todo o Brasil se ergueu como uma única nação com o propósito de salvar irmãos”, comentou.

Agradecimento

Durante o pronunciamento, Cléber Fernando Santos, representante da Defesa Civil de Roca Sales, uma das cidades mais atingidas pela enchente, fez um agradecimento para quem esteve prestando ajuda ao Rio Grande do Sul.

“Onde o Estado, bombeiros e aeronaves não conseguiram chegar, tínhamos voluntários com grande número de mantimentos. E falo com muita propriedade, porque Roca Sales e Vale do Taquari, foram severamente atingidos em setembro e em maio da mesma forma. Se não fosse esse braço forte e a mão amiga dos voluntários, não suportaríamos. O número de vítimas seria ainda maior se não houvesse a destreza e a rapidez com que os ajudantes de todo o Brasil se mobilizaram para nos trazer socorro”, falou.

A cerimônia terminou com o descerramento da placa de inauguração e com o abraço simbólico dos voluntários em torno da obra.

