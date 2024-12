Colunistas Câmara x al-Assad

Por Leandro Mazzini | 11 de dezembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A queda do ditador Bashar al-Assad, na Síria, abre caminho para a Câmara dos Deputados corrigir uma anomalia da gestão de Lula da Silva: cassar o Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, concedida ao ditador em 2010. Proposta neste sentido tramita na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) desde 2018 por iniciativa do deputado Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ). O atual presidente da CREDN, Lucas Redecker (PSDB-RS), deve pautar a proposta para a esta quarta-feira (11). Nos anos anteriores, o PT bloqueou as tentativas de se cassar a comenda. Agora, com a queda de al-Assad e a revelação de sua ostentação luxuosa, é mais difícil para a esquerda sustentar a narrativa. O relator é o deputado Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE).

Alô, BNDES!

Acredite, leitor, a que nível chegou o Brasil. Uma empresa ligada à facção PCC pediu empréstimo ao BNDES para construir uma mega estrutura no setor de logística em São Paulo. A turma do compliance e do garimpo policial do bancão, se tiver atenção aos nomes, vai encontrar ampla ficha criminal dos requerentes.

Covid nas aldeias

Mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no País, as comunidades indígenas ainda enfrentam dificuldades com o vírus. Até outubro deste ano, mais de 1.300 indígenas foram infectados. Quatro óbitos foram confirmados, segundo o Ministério da Saúde. Foram investidos mais de R$ 55 milhões em insumos de saúde em 2024 em prol da saúde indígena.

Índio Hermano?

O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) pediu à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que explique a atuação da FUNAI na concessão de certidões de nascimento ou registro administrativo de índios não nascidos no Brasil. Segundo ele, a FUNAI está concedendo os registros para indígenas paraguaios. A prefeitura de Guaíra (PR), em petição no STF, destacou que não é novidade a entrada em massa na fronteira.

Efeito Camilo

O Ministério da Educação, sob comando do cearense Camilo Santana (PT), tem alegado que, devido à falta de pessoal para realizar a análise dos processos, verbas via emendas parlamentares para universidades estão suspensas para este ano – mesmo as mais antigas, na fila de meses ou mais de ano. Mas quem acompanha o caso crava que os repasses para as federais e estaduais do Nordeste estão em dia.

Imbróglio

O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União), publicou artigo no “O Dia” no qual critica argumentos do então deputado federal licenciado Daniel Soranz (PSD), pupilo do prefeito Paes (PSD). Soranz apresentou emenda ao projeto que institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, mas segundo Bacellar, “Fica no ar a sensação de que sua intenção é tentar dificultar a aprovação” na máxima do quanto pior, melhor”.

Lavagem do Bonfim

A tradicional Lavagem da Escadaria da Igreja Nosso Senhor do Bonfim, de Salvador– uma das mais conhecidas e celebradas do mundo – acontece dia 16 de janeiro. Antes, a partir do dia 9, já haverá as novenas, com uma procissão no mar dia 12 e missa solene dia 19.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

