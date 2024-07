Geral Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris está em uma encruzilhada: assegurar lealdade ao presidente ou substituir Joe Biden na eleição

Kamala Harris está se mantendo próxima do presidente Joe Biden física e politicamente. (Foto: Reprodução)

Ela estava lá quando ele recebeu governadores democratas na Casa Branca. Ela estava na linha quando ele ligou para o primeiro-ministro de Israel. Ela estava ao seu lado na sacada com vista para o South Lawn quando ele comemorou o 4 de julho. Quando os fogos de artifício estavam prestes a começar, ele agarrou a mão dela e a ergueu no ar em um gesto de unidade. Nestes dias de incerteza na Casa Branca, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, está se mantendo próxima do presidente Joe Biden física e politicamente, determinada a não deixar ninguém dizer que ela tem sido outra coisa senão completamente leal. Mas, como resultado, isso significa que a pessoa que pode ter que se apresentar se ele desistir não pode ser vista fazendo nada para se preparar para o desafio de uma vida.

Com o futuro de Biden em jogo após o desastroso debate contra Donald Trump na CNN, talvez ninguém esteja em uma posição mais delicada do que Kamala. Pela primeira vez desde seu juramento como vice-presidente em janeiro de 2021, os democratas estão lhe dando uma segunda olhada séria, com muitos concordando com a ideia de que ela poderia potencialmente liderar o partido em novembro. Como uma questão prática, porém, ela tem que ignorar a conversa e negar qualquer interesse, a menos que Biden reverta o curso e lhe passe o bastão.

“Ela está em uma posição estranha”, disse o reverendo Al Sharpton, líder dos direitos civis, que falou com Harris na sexta-feira à noite no Essence Festival of Culture em Nova Orleans. “Mas o trabalho de vice-presidente é estranho.”

Os conselheiros de Kamala afirmam firmemente que ela não está fazendo nada para se preparar para o caso de, de repente, ter de dar início a uma campanha para presidente do zero, e não há nenhuma evidência conhecida do contrário. Mas os democratas agindo com seu interesse em mente, mesmo que não com sua permissão, estão silenciosamente planejando como uma campanha de Kamala pode parecer.

Se Biden desistir da disputa, como alguns democratas estão pedindo, há dois cenários principais para ela. Supondo que ele não renuncie imediatamente, tornando-a a presidente em exercício, ele poderia endossá-la diretamente como candidata do partido contra Trump e colocar seu peso para garantir a ela a nomeação na Convenção Nacional Democrata no mês que vem. Outros democratas ainda podem tentar a nomeação, mas seria difícil superar a vantagem que ela teria se Biden pedisse abertamente aos seus delegados que a apoiassem.

No segundo cenário, no entanto, ele pode simplesmente deixar para os delegados decidirem o indicado, abrindo as portas para uma disputa mais competitiva e volátil de semanas.

A especulação já está crescendo sobre possíveis companheiros de chapa se ela vencer. Kamala seria a primeira mulher negra e asiático-americana indicada por um grande partido, e na lógica fria e identitária da política moderna, muitos presumem que ela precisaria equilibrar sua chapa com um homem branco, de preferência um que não fosse visto como muito progressista.

Duas pessoas próximas à equipe Biden-Harris disseram que um favorito emergente era o governador Roy Cooper da Carolina do Norte, um moderado sulista que tem que trabalhar com uma legislatura republicana em um estado que alguns democratas acreditam que poderiam virar em novembro. Kamala e Cooper se conheceram quando cada um era procurador-geral de seus estados.

Se Kamala está decidida a provar sua lealdade, há preocupação em seu círculo sobre se os assessores dele estão retribuindo. Alguns aliados de Kamala estão extremamente desconfiados de que alguns aliados de Biden estão tentando salvá-lo, dizendo aos democratas hesitantes que eles não podem abandoná-lo porque, se o fizessem, ficariam com uma vice-presidente que não poderia vencer em novembro. As informações são do jornal The New York Times.

