Diagnosticado com Covid-19, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, permanece com “bom estado de saúde”, informou a sua assessoria em nota divulgada nesta terça-feira (29).

Segundo o texto, Mourão tem “leves dores no corpo”, mas não tem febre e está “se recuperando bem”. O vice-presidente segue em isolamento no Palácio do Jaburu desde que foi diagnosticado com o coronavírus, no domingo (27).

De acordo com a assessoria do vice-presidente, antes de realizar o teste que confirmou a infecção, Mourão apresentou dor no corpo, dor de cabeça e febre, que não passou de 38 graus.

Mourão ampliou a lista de autoridades do governo federal que tiveram Covid-19. Desde março, o presidente Jair Bolsonaro e outros 13 ministros já contraíram a doença e se recuperaram – Marcelo Álvaro Antônio, agora ex-titular do Turismo, também foi infectado.

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, também testaram positivo para a doença.

