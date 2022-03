Porto Alegre Vice-presidente Hamilton Mourão participa de solenidade dos 110 anos do Colégio Militar de Porto Alegre, neste sábado

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Nascido em Porto Alegre, general da reserva deve concorrer a senador pelo Estado. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Na manhã deste sábado (26), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participa de solenidade alusiva aos 110 anos de fundação do Colégio Militar de Porto Alegre. O evento está marcado para as 10h no prédio da instituição, localizado na avenida José Bonifácio (bairro Farroupilha), em frente à Redenção.

O parque, aliás, ocupa lugar especial na memória afetiva do general da reserva, nascido no bairro Moinhos de Vento, criado na Cidade Baixa e que estudou no Colégio Militar. Em entrevista ao jornal “O Sul” na semana passada, ele afirmou ter a “sensação de voltar para casa” quando está na capital gaúcha.

“Meu ‘playground’ era o Parque da Redenção e esse bairro está em meu coração”, frisou Mourão, que completará 69 anos em setembro. Pré-candidato do partido Republicanos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente atribuiu um objetivo à sua decisão de ter seu nome nas urnas pela primeira vez: “Ajudar a resolver os problemas do Estado”.

Campanha política

Mourão também garantiu, na ocasião, que ele e o sua legenda ainda não decidiram qual candidato apoiarão para a disputa do governo gaúcho – os postulantes são o ministro Onyx Lorenzoni (PL) e o senador Luis Carlos Heinze (PP).

“Ainda estamos aguardando uma definição, já que temos tempo para isso”, sublinhou. “O ideal seria que eles se unissem. Por enquanto, o Republicanos trabalha por uma união de forças das siglas que compõem a base do presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul.”

(Marcello Campos)

