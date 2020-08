Vice-presidente Hamilton Mourão visita crianças com câncer em Porto Alegre na sexta-feira

General gaúcho visita o Instituto do Câncer Infantil. (Foto: Romério Cunha/VP)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, viajará a Porto Alegre na sexta-feira (21) para uma visita ao Instituto do Câncer Infantil.

O general desembarca na Capital a convite do deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL), autor da lei que cria a política de atenção à oncologia pediátrica no Rio Grande do Sul, sancionada na semana passada pelo governador Eduardo Leite.

Na visita ao instituto, Mourão vai conhecer o trabalho desenvolvido em quase 30 anos pela entidade e receberá o título de Sócio Benemérito e a Medalha da Coragem, símbolo da luta de crianças e adolescentes com câncer.

Zucco afirmou que a lei objetiva agilizar o atendimento de crianças e adolescentes portadores da doença. “Essa nova legislação permitirá o encaminhamento mais ágil com tratamento imediato, ampliando as possibilidades de cura e melhorando a qualidade de vida dos pacientes”, explicou.

Criado em 1991, o Instituto do Câncer Infantil é uma organização sem fins lucrativos que atua para aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil.