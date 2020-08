Ao redor do planeta os governos intensificam as restrições para conter o vírus e começam a debater a aplicação obrigatória ou não de uma futura vacina. (Foto: Reprodução)

Ao redor do planeta os governos intensificam as restrições para conter o vírus e começam a debater a aplicação obrigatória ou não de uma futura vacina

O aumento do número de casos na Alemanha, o avanço da doença na França e a propagação na Espanha provocam um alerta na Europa ante uma nova onda de Covid-19, uma pandemia que continua provocando muitos danos na América Latina.

Ao redor do planeta os governos intensificam as restrições para conter o vírus e começam a debater a aplicação obrigatória ou não de uma futura vacina. A Europa, que adotou medidas drásticas em março para achatar a curva de propagação da doença, está em alerta com um possível novo surto, no momento em que as férias de verão (hemisfério norte) se aproximam do fim.

O Velho Continente registra mais de 211.300 mortes desde o início da pandemia. A Alemanha registrou nas últimas 24 horas 1.707 novos infectados por coronavírus, o maior número desde abril, quando o país estava no pico da pandemia, de acordo com números oficiais publicados nesta quinta-feira (20).

As autoridades intensificam as advertências com o aumento dos casos de contágio, vinculados parcialmente ao retorno dos alemães que passaram férias no exterior. O país registrou mais de 228.000 casos em seu território desde o início da pandemia.

“A duplicação de casos adicionais observada a cada dia na Alemanha nas últimas três semanas constitui uma evolução que não deve continuar e que precisamos cortar”, afirmou a chanceler Angela Merkel.

A situação levou o governo alemão a declarar praticamente todo o território da Espanha e parte dos Bálcãs, áreas preferenciais para os turistas alemães, como zonas de risco e adotar testes e quarentenas para os viajantes que retornam destas regiões.

“Inação”

Mas na Espanha, o balanço de vítimas fatais semanais dobrou e chegou a 131, de acordo com os números de quarta-feira (19). Madri é novamente um foco importante da epidemia, com números que recordam os piores dias da crise de saúde. A capital e sua região contabilizaram quase 6.700 de casos nas últimas 24 horas, o que eleva o total a 370.000 desde o início da pandemia.