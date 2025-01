Ciência Vida em Marte? Nasa quer trazer amostras do planeta vermelho à Terra

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Pequena cratera onde o robô coletou o que pode ser indício de vida em Marte (Foto: Nasa)

A Nasa estuda duas opções para conseguir trazer amostras de rochas e sedimentos coletados em Marte. A agência americana quer saber se houve (ou há) vida no planeta vermelho. As propostas apresentam alternativas ao programa original Mars Sample Return.

Projetado pela Nasa e pela Agência Espacial Europeia, o plano inicial foi considerado difícil de manejar depois que um conselho de revisão independente projetou que poderia custar até US$ 11 bilhões (cerca de R$ 67,4 bilhões).

A avaliação do conselho também adiou a data esperada de retorno das amostras de 2031 para 2040 — um atraso que era “simplesmente inaceitável”, reiterou o administrador da Nasa Bill Nelson na terça-feira (7).

A agência decidirá entre as estratégias recém-propostas, destinadas a reduzir a complexidade, o custo e a duração da missão, até o segundo semestre de 2026, anunciou Nelson

O rover Perseverance da Nasa vem coletando rochas e poeira desde que pousou em Marte em fevereiro de 2021. Cientistas acreditam que essas amostras — coletadas da Cratera Jezero, o antigo local de um antigo lago e delta de rio — podem ser uma das únicas maneiras de determinar se a vida já existiu no planeta vermelho.

Mas retornar os espécimes à Terra, um feito que pode responder a uma das maiores questões da humanidade sobre o potencial de vida além da Terra, é um processo complexo. Tanto a arquitetura original quanto a nova do programa incluem várias espaçonaves que seriam usadas para pousar em Marte e transportar o estoque de volta ao nosso planeta.

Em abril, a Nasa pediu a seus vários centros e parceiros da indústria que elaborassem novos planos para levar as amostras de volta à Terra de uma forma mais simplificada e econômica. A equipe de Revisão Estratégica de Retorno de Amostras de Marte da agência avaliou 11 dos estudos e fez recomendações à agência, que foram posteriormente refinadas pela liderança.

“Estamos explorando duas novas opções de pouso. Uma é alavancar a tecnologia que foi usada anteriormente para pousar os dois rovers Perseverance e Curiosity em Marte. A outra é alavancar opções da indústria”, disse o Dr. Nicky Fox, administrador associado da Diretoria de Missões Científicas da Nasa.

A primeira opção dependerá do método sky crane, usado para a entrada, descida e pouso dos dois rovers que ainda exploram Marte. A segunda utilizará novas capacidades comerciais e parceiros para entregar um módulo de pouso de “veículo de carga pesada”, como projetos de empresas como SpaceX e Blue Origin, para Marte, disse Nelson.

Marte há muito tempo representa um desafio para os módulos de pouso porque sua fina atmosfera é espessa o suficiente para queimar uma espaçonave que não esteja escondida dentro de uma estrutura externa ostentando um escudo térmico protetor. Mas a atmosfera do planeta vermelho também é muito fina para depender apenas de paraquedas para desacelerar e criar um pouso seguro.

Para a implantação do robusto rover Curiosity, do tamanho de um carro, os engenheiros criaram um sistema chamado sky crane para prender o rover durante a entrada, descida e pouso. Durante a descida inicial, um escudo térmico, paraquedas e retrofoguetes desaceleraram a espaçonave. Então, o guindaste celeste baixou o rover até a superfície do planeta vermelho usando um cabo forte. Depois, o guindaste celeste se desconectou e caiu longe do local.

Em 2021, o mesmo design foi usado para pousar o Perseverance, e a equipe conseguiu capturar um vídeo da descida ousada.

Superfície marciana

Mars Sample Return é a primeira missão da humanidade a trazer amostras científicas de um planeta habitável de volta à Terra, disse Fox.

“Queremos trazê-las de volta o mais rápido possível para estudá-las em instalações de última geração. Mars Sample Return permitirá que os cientistas entendam a história geológica do planeta e a evolução do clima neste planeta árido onde a vida pode ter existido no passado e lançar luz sobre o início do sistema solar antes que a vida começasse aqui na Terra. Isso também nos preparará para enviar com segurança os primeiros exploradores humanos a Marte”, disse.

A agência prosseguirá com os testes de viabilidade de ambas as opções e trabalhará nos desafios de engenharia de cada plano ao longo do próximo ano no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa em Pasadena, Califórnia.

As estratégias recentemente propostas oferecem o potencial de retornar as amostras à Terra já em 2035, ou até 2039, e com custos que variam de US$ 5,5 bilhões a US$ 7,7 bilhões — um “longe” do valor original, disse Nelson.

