Nesta quinta-feira (2) pela manhã, a prefeitura de Itabuna informou, por meio de nota, que o prefeito foi “mal interpretado” em sua fala e que está “contrariado com a situação, porque entende a necessidade da reabertura do comércio”. O prefeito ponderou na nota que, segundo ele, “40 lojas não voltarão a abrir em Itabuna, e vários pais de família estão desempregados”.

Já à tarde, a prefeitura divulgou novo texto e declaração de Fernando Gomes.

“Nossos atos, como cidade com maior testagem e uma das que há mais tempo permanece com o comércio fechado só reforçam o nosso compromisso pela vida da nossa população. Tenho cinco mandatos como prefeito, o povo de Itabuna me conhece”, diz.

Governador