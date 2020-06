Educação Vídeo sobre Distanciamento Controlado destaca as aulas remotas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







No episódio sobre a educação, é apresentado um passo a passo para a utilização do Google Classroom (Google Sala de Aula) Foto: USP Imagens No episódio sobre a educação, é apresentado um passo a passo para a utilização do Google Classroom (Google Sala de Aula). (Foto: USP Imagens) Foto: USP Imagens

A implantação das aulas remotas na rede estadual de ensino no Estado é o tema do 9º episódio da série sobre o distanciamento controlado no Rio Grande do Sul.

Por meio de reportagens em vídeos, a equipe da Secretaria de Comunicação mostra como ocorre a adaptação de cada setor econômico às regras e protocolos estabelecidos no modelo. Todo o material está disponível no canal do governo no YouTube.

No episódio sobre a educação, é apresentado um passo a passo para a utilização do Google Classroom (Google Sala de Aula). A plataforma é uma das principais ferramentas educacionais disponíveis e permitirá a realização de aulas remotas com a criação de 37 mil turmas espelhadas e cerca de 300 mil ambientes virtuais divididos por componentes curriculares.

No vídeo, também há o detalhamento do cronograma estabelecido pela Seduc (Secretaria da Educação), que prevê períodos de adaptação aos recursos tecnológicos que serão usados pelos mais de 800 mil estudantes da rede. A iniciativa compõe o modelo híbrido de ensino, que também compreende aulas presenciais, sem data de retorno em razão da pandemia de Covid-19.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Educação