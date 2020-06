Polícia Quadrilha entra em confronto com policiais em tentativa de assalto a banco em Canoas

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Uma viatura ficou com o para-brisa crivado de tiros de fuzil Foto: Brigada Militar/Divulgação Uma viatura ficou com o para-brisa crivado de tiros de fuzil. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

Uma quadrilha de assaltantes de bancos fortemente armada realizou confronto no início da manhã desta quinta-feira (04) com policiais militares do 15º BPM em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Uma viatura ficou com o para-brisa crivado de tiros de fuzil. Uma operação de buscas do 15º BPM prossegue na região e um alerta foi dado para os batalhões das cidades vizinhas.

O incidente ocorreu nas proximidades de uma agência do Santander, na avenida Getúlio Vargas, esquina com a rua Almirante Barroso, ao lado da BR-116, no bairro Niterói.

Um popular havia alertado a BM (Brigada Militar) sobre o roubo em andamento. Os criminosos estavam rendendo os funcionários que chegavam para o trabalho no banco. No momento em que a viatura do 15º BPM aproximou-se do local, cerca de seis bandidos encapuzados efetuaram os tiros que acertaram o para-brisa do veículo, caindo os estilhaços nos brigadianos.

Os criminosos fugiram em um Toyota Etios, de cor preta, que já foi encontrado na rua Germânia, na área central da cidade. Na área, os criminosos roubaram um Volkswagem Gol, de cor vermelha, que também teria sido abandonado pelos bandidos. Um segundo veículo pode ter sido usado também pelos criminosos. O roubo a agência bancária, que está isolada para o trabalho do IGP (Instituto-Geral de Perícias), não foi consumado.

