Futebol Vinicius Júnior é o primeiro brasileiro a marcar gols nas finais da Champions League e do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Vini Jr. tem sido decisivo em campo e recebe elogios do técnico do Real Madrid. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gol na final da Champions. Gol na final do Mundial de Clubes. Essencial nos dois títulos do Real Madrid. Aos 22 anos, Vinicius Junior é o primeiro brasileiro a marcar nas decisões dos dois torneios na história. Até se considerados os jogos da extinta Copa Intecontinental, desde 1960.

Vinicius Junior fez o gol da vitória por 1 a 0 contra o Liverpool, na última Liga dos Campeões. Ele foi o 11º brasileiro a balançar as redes em uma decisão do torneio. No entanto, nenhum dos outros 10 jogadores da lista marcaram na final do Mundial de Clubes.

Neymar poderia ter inaugurado esse ranking em 2015. Naquele ano, ele fechou a vitória por 3 a 1 do Barcelona contra a Juventus, na Champions. Mas passou em branco no triunfo por 3 a 0 contra o River Plate, no Mundial.

Marcelo, em 2014, e Casemiro, em 2017, são outros jogadores do Real Madrid que também tiveram suas chances. Marcaram nas finais da Liga dos Campeões nesses anos, mas não repetiram o feito no torneio da Fifa posteriormente.

Vinicius é o artilheiro do Real Madrid na temporada, com 16 gols. Craque do Mundial de Clubes, ele ganha cada vez mais protagonismo. O que foi reconhecido pelo técnico Carlo Ancelotti após a final contra o Al Hilal.

“Vini está evoluindo. É uma evolução que começou no ano passado. Foi evolução da equipe. A equipe que começou, aos poucos, desde meados do ano passado, conseguiu a Champions, o Mundial de Clubes. Vinicius está melhorando. Vemos que segue melhorando.”

“É muito mais efetivo. Faz muitos gols e faz diferença em todas as partidas”, disse Ancelotti.

Pelo Real Madrid, Vini tem 16 gols e sete assistências na atual temporada. Suspenso, ele vai ser desfalque nesta quarta-feira (15), contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/vinicius-junior-e-o-primeiro-brasileiro-a-marcar-gols-nas-finais-da-champions-league-e-do-mundial-de-clubes/

Vinicius Júnior é o primeiro brasileiro a marcar gols nas finais da Champions League e do Mundial de Clubes