Com 20 anos de tradição na elaboração de vinhos finos, a Vinícola Campestre lança neste mês a grife exclusiva Nova Morada. Para a estreia, serão lançados quatro vinhos e um espumante com edição limitada. A marca surge em homenagem à construção de um projeto de enoturismo, inaugurado no início deste ano em Vacaria, e ressalta o amadurecimento da empresa no setor.

Líder no mercado brasileiro de vinhos de mesa e com duas décadas de atuação na área de vinhos finos com os rótulos Zanotto, a Campestre anuncia a grife Nova Morada para celebrar a atual fase da empresa, que está focada na recente estrutura vinícola e na produção feita a partir de uvas produzidas na propriedade, com terroir dos Campos de Cima da Serra, nova região produtora no Rio Grande do Sul.

A vinícola celebra a concepção da grife com um espumante método champenoise (tradicional), com lote de apenas 60 garrafas. É o primeiro produzido pela vinícola com o método.

Também há três variedades de tintos: merlot (safra 2018), tannat (safra 2018) e um assemblage que inclui uvas merlot, tannat, malbec e shiraz (safra 2018), todos com lote de 2 mil garrafas.

Na linha de vinhos brancos, o Nova Morada inicia com um chardonnay safra 2020. A bebida passou por fermentação em barricas de carvalho francesas, com controle de temperatura. De acordo com o enólogo André Donatti, gerente-geral da vinícola, a variedade deverá continuar o envelhecimento em barrica até novembro de 2020. É esperado um lote de 1.500 garrafas.

“O ano de 2020 teve o que chamamos de ‘safra das safras’. Foi ano muito seco, com maturação de excelência, o que gerou vinhos de guarda com qualidade”, explica André.

Com a intenção de transformar o município gaúcho de Vacaria em um grande polo de enoturismo, a Vinícola Campestre tem em seu plano de expansão o aumento das vendas no mercado gaúcho e a inclusão de ações na área do turismo. O projeto incluiu a construção de uma nova vinícola e a produção média de 350 mil garrafas de vinhos finos por ano.