Polícia Vinte quilos de cocaína de alta pureza são encontrados no painel de um carro no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

O motorista do veículo foi preso Foto: PRF/Divulgação O motorista do veículo foi preso. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 20 quilos de cocaína de alta pureza que estavam escondidos no painel de um Palio Weekend na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na noite de quinta-feira (19).

O veículo foi abordado quando trafegava no sentido interior-Capital. Ao revistarem o automóvel, os agentes encontraram a droga.

O condutor, um homem de 26 anos, foi preso. Ele já tinha antecedentes por tráfico de drogas e roubo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia

Deixe seu comentário