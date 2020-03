Rio Grande do Sul Projeto de conservação dos biomas Pampa e Mata Atlântica receberá R$ 2,3 milhões

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

O projeto Recuperação de Biomas receberá R$ 2,3 milhões a partir de uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS e a Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) com a Fetag (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS).

A ação será executada pela RGE Sul – Distribuidora de Energia, como alternativa para o cumprimento de débitos de reposição florestal obrigatória. O documento de aprovação para a execução do projeto foi entregue em reunião realizada nesta semana na Fetag que contou com a presença do titular da secretaria, Artur Lemos Júnior, do diretor do Departamento de Biodiversidade da pasta, Diego Pereira, da presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, e de integrantes da Fetag.

O objetivo do projeto é implementar o manejo conservacionista dos campos nativos, abrangendo 825 hectares em 165 propriedades rurais de pequenos pecuaristas familiares com cinco hectares de área cada. O Termo de Compromisso Ambiental ainda será firmado, quando serão definidas as responsabilidades da empresa na execução do projeto. A secretaria avaliará o desenvolvimento ao longo do cronograma para identificar possíveis melhorias e validar se os objetivos foram atingidos.

Segundo o governo gaúcho, o projeto faz parte de uma série de ações já realizadas pelo Estado para recuperar e conservar a biodiversidade dos biomas Mata Atlântica e Pampa.

