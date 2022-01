Brasil Violência no Réveillon do Rio acende alerta para turistas que permanecem na cidade

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Apesar do menor número de público, houve muitos casos de furtos e detenções. (Foto: Arquivo pessoal)

Pelo menos 14 pessoas foram presas em flagrante e dois adolescentes apreendidos durante o Réveillon em Copacabana e região, segundo a última atualização da Polícia Militar do RJ, divulgada neste fim de semana.

O Rio de Janeiro segue com a ocupação de mais de 90% dos hotéis, com turistas do Brasil e de fora do país ainda na capital. A preocupação com a segurança pós-réveillon aumenta com as férias de janeiro e o verão atrativo, combinado com as praias.

Imagens obtidas pela CNN registraram cenas que marcaram negativamente uma festa planejada para ser tranquila, com menos frequentadores na orla para a esperada queima de fogos. Nelas, há uma correria generalizada de pessoas.

Em outro vídeo, uma turista se prepara com a família para um registro da queima de fogos na areia de Copacabana e tem o celular furtado. As imagens mostram o celular sendo retirado das mãos da vítima.

Apesar de mais vazia e sem shows, a virada em Copacabana também teve registro de confusão e pessoas feridas. Todas foram socorridas e já receberam alta do hospital.

A Polícia Civil afirma que vai investigar as ocorrências e tentar identificar outras pessoas suspeitas de promover a desordem durante o evento. O relações-públicas da Polícia Militar do Rio, tenente-coronel Ivan Blaz informou que um dos detalhes que causa preocupação para as autoridades é a presença de menores aliciados para cometer infrações em áreas turísticas da cidade.

Blaz destacou que muitos adolescentes infratores que participaram das confusões durante o Réveillon de Copacabana são de comunidades da região.

A recomendação aos turistas é atenção com objetos de valor e exposição de aparelhos eletrônicos em paisagens da cidade.

Leia nota da Polícia Militar na íntegra:

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na noite desta sexta-feira (31/12) e madrugada de sábado (01/01), até o momento, o comando do 19ºBPM (Copacabana) registrou, em ocorrências distintas, a prisão de sete homens; dois adolescentes foram apreendidos; dois homens foram autuados e liberados; uma arma de fogo e 8,87 gramas de maconha foram apreendidas. Foram realizadas abordagens e revistas a 72 indivíduos.

Abaixo seguem informações sobre algumas das principais ocorrências atendidas pelas equipes do 19ºBPM e das demais unidades que atuam no plano de policiamento do réveillon 2021/2022.

— Equipe do 19ºBPM (Copacabana) em patrulhamento na Avenida Atlântica, nas imediações da Rua Paula Freitas, apreendeu dois adolescentes após furtarem o telefone celular de uma vítima. O telefone celular foi recuperado e eles foram conduzidos à 14ªDP. A ocorrência se deu no início da noite.

— Também foram verificados furtos em série. Segundo o comando do 19ºBPM, os infratores se aproveitaram do momento festivo da virada do ano para furtar celulares das vítimas enquanto confraternizavam usando seus telefones para tirar fotos. Algumas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o posto médico onde receberam atendimento.

— No início da madrugada, três homens foram presos na Avenida Atlântica nas imediações da Rua Rodolfo Dantas, por furtarem o telefone celular de uma vítima. As partes foram conduzidas à 12ªDP para registro da ocorrência.

— Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) prenderam dois indivíduos em flagrante com uma pistola, nas imediações do Posto 4. Nesta ocorrência foram apreendidos a arma, munições e sete telefones celulares. O registro foi feito na 14ªDP.

— Por volta das 22h, policiais do 19ºBPM prenderam um homem por roubar o cordão de uma vítima nas imediações da Avenida Atlântica e Rua Fernando Mendes. A ocorrência foi registrada na 14ªDP.

— Outro homem foi preso, já no início da madrugada, por policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) por furtar o cordão de uma vítima. A ocorrência foi registrada na 12ªDP. O cordão não foi recuperado. A ocorrência se deu próximo à Rua Duvivier.

— Em outra ação, os policiais militares do BEPE foram mobilizados para conter um tumulto nas proximidades da Rua Djalma Ulrich. No local, um indivíduo havia agredido uma vítima. Os policiais militares levaram o ferido ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde recebeu atendimento. Em seguida conduziram as partes à 14ªDP para registro da ocorrência. O acusado foi autuado por lesão corporal.

— E, nas imediações da Rua Miguel Lemos, seis indivíduos, entre eles um adolescente, foram conduzidos para a 13ªDP, em uma ocorrência de uso e consumo de drogas. Cinco foram liberados e um homem foi autuado e posteriormente liberado. O material apreendido foi encaminhado para a 12ªDP para avaliação do perito plantonista.”

