Brasil Veja 10 carros com preço abaixo do novo teto para isenção de IPI para pessoas com deficiência

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Aumentou de R$ 140 mil para R$ 200 mil o preço dos veículos que podem ser comprados com isenção do imposto. (Foto: Divulgação/Jeep)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a compra de veículos novos por Pessoas com Deficiência (PCD) até 2026. O Projeto de Lei 5149/20 já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados no começo de dezembro.

Assim, listamos 10 modelos que se enquadram nas normas que estão valendo desde o último sábado (1º). Seja como for, não existem carros para PCD. Ou seja, o que há são modelos que atendem às novas regras. Assim, os preços abaixo são os sugeridos pelas montadoras para as versões de entrada das respectivas linhas. Todos, conforme determina a lei, são produzidos no Brasil. Porém, a lei libera a compra de veículos feitos em outros países do Mercosul. Confira as opções para PCD:

1º) Jeep Renegade Limited AT: R$ 135.990

Embora esteja prestes a trocar de motor e receber uma leve atualização no visual, o Jeep Renegade pode ser uma boa pedida. Com motor 1.8 turbo flexível de até 139 cv, tem câmbio automático de seis marchas e bom espaço interno. Porém, o porta-malas, de apenas 276 litros, é o principal ponto negativo.

2º) Toyota Corolla GLi: R$ 132.890

O Toyota Corolla é o sedã médio mais vendido do Brasil. Dentre os méritos, além do bom motor 2.0 16V flexível de até 177 cv (etanol), tem o eficiente câmbio CVT que simula 10 marchas. Na lista de equipamentos de série, há destaques como sete air bags, câmera na traseira e multimídia com tela central de 10 polegadas.

3°) Nissan Kicks 1.6 Exclusive: R$ 134.190

Bom acabamento, incluindo as forrações dos bancos, faróis com iluminação full-LEDs e até sistema de som da marca Bose estão entre os itens de série do Nissan Kicks. O SUV compacto da marca japonesa vem com motor 1.6 flexível de 114 cv de potência máxima tanto com etanol quanto com gasolina. O câmbio é automático do tipo CVT.

4°) Honda HR-V Touring: R$ 164.300

O SUV da Honda vai ganhar nova geração em breve. Porém, continua sendo uma excelente opção para quem busca um carro confortável e com boa mecânica. O motor 1.5 16V turbo flexível gera potência máxima de 173 cv. Tem câmbio automático CVT que simula 7 marchas. E, assim como os demais modelos, tem tração dianteira.

5º) Honda City EX: R$ 108.300

Em nova geração, que está chegando agora ao mercado, o Honda City teve o visual todo renovado e motor 1.5 flexível de 126 cv com injeção direta de combustível. O câmbio automático CVT simula 7 marchas. Além disso, desde a versão de entrada, EX, vem com seis air bags, central multimídia com tela de 8″, rodas de liga leve de 16″ e sensor de pressão dos pneus, entre outros.

6º) Volkswagen Taos Highline: R$ 197.590

Lançado em 2021 no Brasil, o Volkswagen Taos é concorrente de modelos como o Jeep Compass. E, mesmo na versão de topo, Highline, se enquadra nas novas regras de isenção do IPI. Bem completa, essa configuração vem com motor 1.4 turbo flexível que gera até 150 cv de potência. O câmbio automático é de seis marchas.

7º) Volkswagen T-Cross Sense 200 TSI: R$ 103.550

Para quem busca um modelo mais em conta, o Volkswagen T-Cross Sense traz o esperto motor 1.0 turbo flexível de até 128 cv e câmbio automático de seis marchas. Essa opção tem bom pacote de itens. Entre os destaques há assistente de partida em rampa e acionamento automático dos faróis e dos limpadores de para-brisa.

8º) Chevrolet Tracker: R$ 109.970

No quesito segurança, há seis air bags. E no de conveniência, wi-fi a bordo. Para comodidade, tem sistema que estaciona o carro sozinho. Estamos falando do Chevrolet Tracker. Essa boa opção de SUV compacto tem tabela de R$ 109.970 na configuração LT. Na parte mecânica, o motor é o 1.0 turbo de até 116 cv. O câmbio é automático de seis velocidades.

9º) Citroën C4 Cactus Live: R$ 105.590

Único automóvel vendido pela Citroën no Brasil, o C4 Cactus tem motor 1.6 16V flexível de até 118 cv de potência. Além do câmbio automático de seis marchas, o SUV tem boa altura livre do solo. Bem equipado, traz de série assistente de partida em rampa, câmera na traseira, ar-condicionado digital e central multimídia com tela de 7″.

10º) Toyota Corolla Cross XRX Hybrid: R$ 197.290

Considerado um dos principais lançamentos de 2021, o Corolla Cross se enquadra nas regras para isenção de IPI para PCD até na versão de topo. Ou seja, a XRX Hybrid, cuja tabela parte de R$ 197.290. Portanto, é o único SUV da nossa lista com sistema híbrido flexível, com motor a combustão de 101 cv e um elétrico de 72 cv. O câmbio é automático do tipo CVT.

